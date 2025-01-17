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  4. Выше только Руни. Интересный факт о хет-трике Диалло
Англия
17 января 2025, 00:17 |
82
0

Выше только Руни. Интересный факт о хет-трике Диалло

Амад Диалло ста вторым самым молодым автором хет-трика в футболке «Манчестер Юнайтед»

17 января 2025, 00:17 |
82
0
Выше только Руни. Интересный факт о хет-трике Диалло
Getty Images/Global Images Ukraine. Амад Диалло

В четверг, 16 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».

Матч прошел на Олд Траффорд в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Амад Диалло, оформив хет-трик в ворота «святых», стал вторым самым молодым автором хет-трика в истории «красных дьяволов» (22 года и 189 дней). В более молодом возрасте хет-трик в составе «Манчестер Юнайтед» оформлял только Уэйн Руни: ему был 21 год и 4 дня.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» одолел «Саутгемптон».

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Манчестер Юнайтед Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Саутгемптон Амад Диалло
Данііл Киріяка Источник: Opta
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