Выше только Руни. Интересный факт о хет-трике Диалло
Амад Диалло ста вторым самым молодым автором хет-трика в футболке «Манчестер Юнайтед»
В четверг, 16 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».
Матч прошел на Олд Траффорд в Манчестере.
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Амад Диалло, оформив хет-трик в ворота «святых», стал вторым самым молодым автором хет-трика в истории «красных дьяволов» (22 года и 189 дней). В более молодом возрасте хет-трик в составе «Манчестер Юнайтед» оформлял только Уэйн Руни: ему был 21 год и 4 дня.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» одолел «Саутгемптон».
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