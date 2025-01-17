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Англия
17 января 2025, 00:26 |
17
0

Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Манчестер Юнайтед – Саутгемптон

«Красные дьяволы» вырвали победу на последних минутах встречи

17 января 2025, 00:26 |
17
0
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Манчестер Юнайтед – Саутгемптон
Getty Images/Global Images Ukraine

16 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на стадионе «Олд Траффорд» состоялась встреча между командами «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Амад Диалло отметился хет-триком, а Мануэль Угарте – автоголом.

Статистика

Манчестер Юнайтед Саутгемптон

  • Владение мячом: 59% – 41%
  • Ожидаемые голы (xG): 3.20 – 1.52
  • Большие шансы: 5 – 1
  • Удары по воротам: 23 – 13
  • Удары в створ ворот: 9 – 5
  • Сейвы: 5 – 6
  • Угловые: 4 – 4
  • Фолы: 7 – 10
  • Передачи: 573 – 405
  • Точные передачи: 484 – 322
  • Отборы мяча: 18 – 23
  • Штрафные удары: 10 – 7
  • Желтые карточки: 1 – 3

В этом розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице лиги с 26 очками (7 побед, 5 ничьи, 9 поражений).

У «Саутгемптона» дела идут плохо – последнее 20-е место с 6 очками (1 победа, 3 ничьи, 17 поражений).

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Манчестер Юнайтед Саутгемптон Манчестер Юнайтед - Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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