Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Манчестер Юнайтед – Саутгемптон

16 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на стадионе «Олд Траффорд» состоялась встреча между командами «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Амад Диалло отметился хет-триком, а Мануэль Угарте – автоголом.

Статистика

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон

Владение мячом: 59% – 41%

Ожидаемые голы (xG): 3.20 – 1.52

Большие шансы: 5 – 1

Удары по воротам: 23 – 13

Удары в створ ворот: 9 – 5

Сейвы: 5 – 6

Угловые: 4 – 4

Фолы: 7 – 10

Передачи: 573 – 405

Точные передачи: 484 – 322

Отборы мяча: 18 – 23

Штрафные удары: 10 – 7

Желтые карточки: 1 – 3

В этом розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице лиги с 26 очками (7 побед, 5 ничьи, 9 поражений).

У «Саутгемптона» дела идут плохо – последнее 20-е место с 6 очками (1 победа, 3 ничьи, 17 поражений).