Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Манчестер Юнайтед – Саутгемптон
«Красные дьяволы» вырвали победу на последних минутах встречи
16 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги на стадионе «Олд Траффорд» состоялась встреча между командами «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Амад Диалло отметился хет-триком, а Мануэль Угарте – автоголом.
Статистика
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон
- Владение мячом: 59% – 41%
- Ожидаемые голы (xG): 3.20 – 1.52
- Большие шансы: 5 – 1
- Удары по воротам: 23 – 13
- Удары в створ ворот: 9 – 5
- Сейвы: 5 – 6
- Угловые: 4 – 4
- Фолы: 7 – 10
- Передачи: 573 – 405
- Точные передачи: 484 – 322
- Отборы мяча: 18 – 23
- Штрафные удары: 10 – 7
- Желтые карточки: 1 – 3
В этом розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице лиги с 26 очками (7 побед, 5 ничьи, 9 поражений).
У «Саутгемптона» дела идут плохо – последнее 20-е место с 6 очками (1 победа, 3 ничьи, 17 поражений).
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