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Англия
16 января 2025, 23:43 | Обновлено 16 января 2025, 23:58
130
2

Магия Энфилда. Легенда АПЛ назвал стадион, на котором тяжелее всего играть

Эшли Коул рассказал, почему тяжело играть на стадионе «Ливерпуля»

16 января 2025, 23:43 | Обновлено 16 января 2025, 23:58
130
2
Магия Энфилда. Легенда АПЛ назвал стадион, на котором тяжелее всего играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Коул

Легендарный экс-фулбек «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул высказался о стадионе «Ливерпуля» - «Энфилд»:

«Всегда казалось, что ты играешь против двенадцати мужчин. Не только из-за толпы, но и из-за красного цвета поля, от которого болели глаза. А потом, очевидно, с толпой и атмосферой, которую они создали, это было трудно играть. Атмосфера «Энфилда» – нереальная».

За свою карьеру Коул играл против «Ливерпуля» 30 раз, из которых 15 – на «Энфилде». Английский фулбек со своей командой побеждали «мерсисайдцев» на их домашнем стадионе всего 4 раза.

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Эшли Коул Ливерпуль Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Энфилд Арсенал Лондон
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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Alex Komnin
Коли Ешлі встиг пограти за Юнайтед? Виправте на Арсенал, авторе.
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