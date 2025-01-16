Магия Энфилда. Легенда АПЛ назвал стадион, на котором тяжелее всего играть

Легендарный экс-фулбек «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул высказался о стадионе «Ливерпуля» - «Энфилд»:

«Всегда казалось, что ты играешь против двенадцати мужчин. Не только из-за толпы, но и из-за красного цвета поля, от которого болели глаза. А потом, очевидно, с толпой и атмосферой, которую они создали, это было трудно играть. Атмосфера «Энфилда» – нереальная».

За свою карьеру Коул играл против «Ливерпуля» 30 раз, из которых 15 – на «Энфилде». Английский фулбек со своей командой побеждали «мерсисайдцев» на их домашнем стадионе всего 4 раза.