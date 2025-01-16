Магия Энфилда. Легенда АПЛ назвал стадион, на котором тяжелее всего играть
Эшли Коул рассказал, почему тяжело играть на стадионе «Ливерпуля»
Легендарный экс-фулбек «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул высказался о стадионе «Ливерпуля» - «Энфилд»:
«Всегда казалось, что ты играешь против двенадцати мужчин. Не только из-за толпы, но и из-за красного цвета поля, от которого болели глаза. А потом, очевидно, с толпой и атмосферой, которую они создали, это было трудно играть. Атмосфера «Энфилда» – нереальная».
За свою карьеру Коул играл против «Ливерпуля» 30 раз, из которых 15 – на «Энфилде». Английский фулбек со своей командой побеждали «мерсисайдцев» на их домашнем стадионе всего 4 раза.
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