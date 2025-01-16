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Англия
16 января 2025, 21:02 |
269
0

Оптимистичны. Подробности возможного трансфера Салаха в Саудовскую Аравию

Мохамед Салах может покинуть европейский футбол уже этим летом

16 января 2025, 21:02 |
269
0
Оптимистичны. Подробности возможного трансфера Салаха в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Стали известны подробности возможного трансфера египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в «Аль-Хиляль», сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, спортивный директор чемпионата Саудовской Аравии имеет хорошие отношения с игроком. «Аль-Хиляль» рассчитывает подписать Мохамеда до старта клубного чемпионата мира.

Пока что клуб не сделал предложения по трансферу игрока и не начал переговоры с футболистом.

В «Ливерпуле» оптимистично смотря на ситуацию с контрактом Салаха, который истекает летом этого года.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Ливерпуля» согласился на трансфер в «Реал».

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Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ Ливерпуль чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль
Данііл Киріяка Источник: Бен Джейкобс
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