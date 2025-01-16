Оптимистичны. Подробности возможного трансфера Салаха в Саудовскую Аравию
Мохамед Салах может покинуть европейский футбол уже этим летом
Стали известны подробности возможного трансфера египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в «Аль-Хиляль», сообщает Бен Джейкобс.
По информации источника, спортивный директор чемпионата Саудовской Аравии имеет хорошие отношения с игроком. «Аль-Хиляль» рассчитывает подписать Мохамеда до старта клубного чемпионата мира.
Пока что клуб не сделал предложения по трансферу игрока и не начал переговоры с футболистом.
В «Ливерпуле» оптимистично смотря на ситуацию с контрактом Салаха, который истекает летом этого года.
Ранее сообщалось о том, что лидер «Ливерпуля» согласился на трансфер в «Реал».
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