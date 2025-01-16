Оптимистичны. Подробности возможного трансфера Салаха в Саудовскую Аравию

Стали известны подробности возможного трансфера египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в «Аль-Хиляль», сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, спортивный директор чемпионата Саудовской Аравии имеет хорошие отношения с игроком. «Аль-Хиляль» рассчитывает подписать Мохамеда до старта клубного чемпионата мира.

Пока что клуб не сделал предложения по трансферу игрока и не начал переговоры с футболистом.

В «Ливерпуле» оптимистично смотря на ситуацию с контрактом Салаха, который истекает летом этого года.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Ливерпуля» согласился на трансфер в «Реал».