Бензема не забивает четвертый пенальти подряд за Аль-Иттихад
Последний раз французский нападающий отличился с отметки в ноябре 2023 года
14 января в рамках 16-го тура саудовской лиги состоялся матч между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Раид». Матч завершился разгромной победой «Аль-Иттихада» со счетом 4:1. Голами отметились Бензема, Бергвейн, Аль-Абуд, Ауар и Хазази.
Несмотря на забитый гол Карим Бензема не смог реализовать пенальти. Это его четвертый промах подряд с 11-метровой отметки и пятый из восьми не реализованных пенальти за «Аль-Иттихад». За всю свою карьеру в мадридском «Реале» Бензема не реализовал пенальти пять раз.
В этом розыгрыше саудовского чемпионата Бензема сыграл за «Аль-Иттихад» 11 матчей, забив 10 голов и отдав 3 ассиста. Сейчас команда французского нападающего находится на второй строчке в турнирной таблице.
5 - أهدر كريم بنزيما 5 من 8 ركلات جزاء سددها مع الاتحاد بكافة المسابقات منذ بداية الماضي بما في ذلك آخر 4 على التوالي، (أكثر من أي لاعب آخر)، وهو عدد ركلات الجزاء التي أهدرها مع ريـال مدريد بكافة المسابقات.سوء حظ. pic.twitter.com/O4zb1fEWkD— OptaArabi (@OptaArabi) January 16, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный американский боксер оценил карьеру украинского чемпиона
Артем Беседин станет игроком «Лишени»