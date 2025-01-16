Бензема не забивает четвертый пенальти подряд за Аль-Иттихад

14 января в рамках 16-го тура саудовской лиги состоялся матч между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Раид». Матч завершился разгромной победой «Аль-Иттихада» со счетом 4:1. Голами отметились Бензема, Бергвейн, Аль-Абуд, Ауар и Хазази.

Несмотря на забитый гол Карим Бензема не смог реализовать пенальти. Это его четвертый промах подряд с 11-метровой отметки и пятый из восьми не реализованных пенальти за «Аль-Иттихад». За всю свою карьеру в мадридском «Реале» Бензема не реализовал пенальти пять раз.

В этом розыгрыше саудовского чемпионата Бензема сыграл за «Аль-Иттихад» 11 матчей, забив 10 голов и отдав 3 ассиста. Сейчас команда французского нападающего находится на второй строчке в турнирной таблице.