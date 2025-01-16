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  4. Бензема не забивает четвертый пенальти подряд за Аль-Иттихад
Саудовская Аравия
16 января 2025, 23:10 |
254
0

Бензема не забивает четвертый пенальти подряд за Аль-Иттихад

Последний раз французский нападающий отличился с отметки в ноябре 2023 года

16 января 2025, 23:10 |
254
0
Бензема не забивает четвертый пенальти подряд за Аль-Иттихад
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

14 января в рамках 16-го тура саудовской лиги состоялся матч между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Раид». Матч завершился разгромной победой «Аль-Иттихада» со счетом 4:1. Голами отметились Бензема, Бергвейн, Аль-Абуд, Ауар и Хазази.

Несмотря на забитый гол Карим Бензема не смог реализовать пенальти. Это его четвертый промах подряд с 11-метровой отметки и пятый из восьми не реализованных пенальти за «Аль-Иттихад». За всю свою карьеру в мадридском «Реале» Бензема не реализовал пенальти пять раз.

В этом розыгрыше саудовского чемпионата Бензема сыграл за «Аль-Иттихад» 11 матчей, забив 10 голов и отдав 3 ассиста. Сейчас команда французского нападающего находится на второй строчке в турнирной таблице.

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Карим Бензема чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Аль-Раед
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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