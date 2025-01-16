БАБИЧ: «Черноморец не будет играть с теми, кто играл с россиянами»

В одесском «Черноморце», который 7 января начал подготовку к весенней части чемпионата в родном городе, тщательным образом ведется работа, связанная с отъездом команды на тренировочный сбор в Турцию.

В частности, особенность поиска спарринг-партнеров связана не столько с силой соперника, как с их соприкосновением с российскими клубами на тренировочных сборах.

По словам главного тренера «моряков» Александр Бабича, к этому вопросу менеджмент ФК «Черноморец» относятся с особой ответственностью.

– Когда в планах на грядущий сбор вырисовывался один из спарринг-партнеров, с которым наша команда имела возможность сыграть в Турции, мы узнали, что кроме встречи с «Черноморцем» в списке ее соперников фигурирует российский клуб. После этого вопрос об игре с ней мгновенно отпал, – сообщил Sport.ua наставник одесситов.

В течение ближайших четырех дней «Черноморец» будет работать на клубной базе в Совиньоне, а 20 января из столицы Молдовы вылетит в Турцию.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» провел первый матч в 2025 году.