Перед вылетом на сбор. Черноморец провел первый матч в 2025 году
Команда сыграла двухсторонку
«Черноморец» после выхода из отпуска провел первый матч в новом году. Это была двухсторонняя встреча, которая состоялась из двух таймов по 30 минут.
Со счетом 2:1 выиграла «оранжевая» команда. Голы забили: Каптенко (34), Ермаков (51) – Попов (49).
«Оранжевые»: Рудько, Лацабидзе, Кратов, Ермаков, Корнийчук (Кайо Гомес, 25), Габелок, Фатьянов, Шпорн, Пшеничнюк, Каптенко, Хобленко.
«Зеленые»: Вечный, Арсич, Скиба, Ярмола, Крайник, Янович, Сигеев, «просмотр», Дмитерко, Янаков, Попов.
Не участвовали в игре находящиеся «на больничном» Билошевский, Бутко, Кисиль, Присяжнюк, Удод, Шевцов.
В воскресенье команда одесская команда отправится на тренировочный сбор в Турцию. Чемпионат для «Черноморца» возобновится в конце февраля матчем против «Колоса».
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