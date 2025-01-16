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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 20:05 | Обновлено 16 января 2025, 20:07
595
0

Перед вылетом на сбор. Черноморец провел первый матч в 2025 году

Команда сыграла двухсторонку

16 января 2025, 20:05 | Обновлено 16 января 2025, 20:07
595
0
Перед вылетом на сбор. Черноморец провел первый матч в 2025 году
ФК Черноморец

«Черноморец» после выхода из отпуска провел первый матч в новом году. Это была двухсторонняя встреча, которая состоялась из двух таймов по 30 минут.

Со счетом 2:1 выиграла «оранжевая» команда. Голы забили: Каптенко (34), Ермаков (51) – Попов (49).

«Оранжевые»: Рудько, Лацабидзе, Кратов, Ермаков, Корнийчук (Кайо Гомес, 25), Габелок, Фатьянов, Шпорн, Пшеничнюк, Каптенко, Хобленко.

«Зеленые»: Вечный, Арсич, Скиба, Ярмола, Крайник, Янович, Сигеев, «просмотр», Дмитерко, Янаков, Попов.

Не участвовали в игре находящиеся «на больничном» Билошевский, Бутко, Кисиль, Присяжнюк, Удод, Шевцов.

В воскресенье команда одесская команда отправится на тренировочный сбор в Турцию. Чемпионат для «Черноморца» возобновится в конце февраля матчем против «Колоса».

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Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Черноморец
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