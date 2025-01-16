Рух подписал контракт с экс-лидером Миная
Футболист провел первую тренировку во Львове
Как стало известно Sport.ua сегодня в расположении «Руха» появился экс-лидер «Миная» Артур Ременяк, который уже после первой тренировки подписал контракт с львовским клубом.
По информации нашего источника воспитанник львовского футбола только вчера стал свободным агентом, разорвав соглашение с «Минаем» по соглашению сторон. Артур Ременяк – универсал, хотя скорее всего, в «Рухе» будет играть на правом фланге полузащиты, где ранее действовал Илья Квасница, перешедший в «Карпаты».
Также сегодня уже в общей группе львовян тренировался Евгений Пастух.
В начале следующей недели подопечные Виталия Пономарева отправятся на зарубежный сбор в Словению.
Ранее сообщалось о том, что «Рух» провел тренировку без четырех игроков.
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