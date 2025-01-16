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  4. Рух подписал контракт с экс-лидером Миная
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 22:40 |
368
0

Рух подписал контракт с экс-лидером Миная

Футболист провел первую тренировку во Львове

16 января 2025, 22:40 |
368
0
Рух подписал контракт с экс-лидером Миная
ФК Минай. Артур Ременяк

Как стало известно Sport.ua сегодня в расположении «Руха» появился экс-лидер «Миная» Артур Ременяк, который уже после первой тренировки подписал контракт с львовским клубом.

По информации нашего источника воспитанник львовского футбола только вчера стал свободным агентом, разорвав соглашение с «Минаем» по соглашению сторон. Артур Ременяк – универсал, хотя скорее всего, в «Рухе» будет играть на правом фланге полузащиты, где ранее действовал Илья Квасница, перешедший в «Карпаты».

Также сегодня уже в общей группе львовян тренировался Евгений Пастух.

В начале следующей недели подопечные Виталия Пономарева отправятся на зарубежный сбор в Словению.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» провел тренировку без четырех игроков.

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Артур Ременяк Рух Львов Минай трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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