Рух подписал контракт с экс-лидером Миная

Как стало известно Sport.ua сегодня в расположении «Руха» появился экс-лидер «Миная» Артур Ременяк, который уже после первой тренировки подписал контракт с львовским клубом.

По информации нашего источника воспитанник львовского футбола только вчера стал свободным агентом, разорвав соглашение с «Минаем» по соглашению сторон. Артур Ременяк – универсал, хотя скорее всего, в «Рухе» будет играть на правом фланге полузащиты, где ранее действовал Илья Квасница, перешедший в «Карпаты».

Также сегодня уже в общей группе львовян тренировался Евгений Пастух.

В начале следующей недели подопечные Виталия Пономарева отправятся на зарубежный сбор в Словению.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» провел тренировку без четырех игроков.