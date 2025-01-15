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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 22:59 | Обновлено 15 января 2025, 23:13
262
0

Рух провел тренировку без четырех игроков. Двое занимаются индивидуально

Команда Виталий Пономарева готовится к зарубежным сборам

15 января 2025, 22:59 | Обновлено 15 января 2025, 23:13
262
0
Рух провел тренировку без четырех игроков. Двое занимаются индивидуально
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Как стало известно Sport.ua, на тренировке «Руха» 15 января отсутствовали 4 футболиста – Алексей Сыч, Игорь Краснопир, Илья Квасница и Олег Федор.

Два последних уже вернулись из Германии, где успешно прошли плановое обследование в одной из мюнхенских клиник.

По индивидуальной программе занимаются Роман Дидык и Денис Слюсар.

С основной командой вовлечены в тренировки игроки второлигового «Руха-2»: Андрей Китела, Константин Квас, Назарий Турко, Маркиян Бакус.

В конце января подопечные Виталия Пономарева отправятся на сборы в Словению, а вторую часть сезона начнут домашним матчем с ЛНЗ.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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