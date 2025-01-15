Рух провел тренировку без четырех игроков. Двое занимаются индивидуально

Как стало известно Sport.ua, на тренировке «Руха» 15 января отсутствовали 4 футболиста – Алексей Сыч, Игорь Краснопир, Илья Квасница и Олег Федор.

Два последних уже вернулись из Германии, где успешно прошли плановое обследование в одной из мюнхенских клиник.

По индивидуальной программе занимаются Роман Дидык и Денис Слюсар.

С основной командой вовлечены в тренировки игроки второлигового «Руха-2»: Андрей Китела, Константин Квас, Назарий Турко, Маркиян Бакус.

В конце января подопечные Виталия Пономарева отправятся на сборы в Словению, а вторую часть сезона начнут домашним матчем с ЛНЗ.