Рух провел тренировку без четырех игроков. Двое занимаются индивидуально
Команда Виталий Пономарева готовится к зарубежным сборам
Как стало известно Sport.ua, на тренировке «Руха» 15 января отсутствовали 4 футболиста – Алексей Сыч, Игорь Краснопир, Илья Квасница и Олег Федор.
Два последних уже вернулись из Германии, где успешно прошли плановое обследование в одной из мюнхенских клиник.
По индивидуальной программе занимаются Роман Дидык и Денис Слюсар.
С основной командой вовлечены в тренировки игроки второлигового «Руха-2»: Андрей Китела, Константин Квас, Назарий Турко, Маркиян Бакус.
В конце января подопечные Виталия Пономарева отправятся на сборы в Словению, а вторую часть сезона начнут домашним матчем с ЛНЗ.
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