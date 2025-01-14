Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: хавбек Руха дал добро на переход в Карпаты
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 22:23 | Обновлено 14 января 2025, 22:41
767
0

Источник: хавбек Руха дал добро на переход в Карпаты

Евгений Пастух, как и Игор Краснопир, сменит один львовский клуб на другой

14 января 2025, 22:23 | Обновлено 14 января 2025, 22:41
767
0
Источник: хавбек Руха дал добро на переход в Карпаты
ФК Рух. Евгений Пастух

Хавбек львовского «Руха» Евгений Пастух, как и ранее Игорь Краснопир, согласился на переход в «Карпаты», сообщает ТаТоТаке.

Все игроки, фигурирующие в соглашении между клубами, успешно прошли медицинский осмотр во Львовском областном спортивном диспансере, который выдает официальное разрешение на участие в соревнованиях под эгидой УАФ.

Олег Федор и Илья Квасница вчера, 13 января, прошли детальный медицинский осмотр в Германии, который подтвердил отсутствие каких-либо проблем, которые могли бы помешать им выступать на высоком уровне.

По теме:
Юрий ГАБОВДА: «Вскоре у Вереса может состояться мощное подписание»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Зари перешел в японскую Сересо Осаку
В поисках игрового времени. Легионер клуба УПЛ перешел в аренду
Евгений Пастух (футболист) Игорь Краснопир Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Карпаты Львов ТаТоТаке Олег Федор Илья Квасница медосмотр
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало игрока сборной Албании
Футбол | 14 января 2025, 16:13 6
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало игрока сборной Албании
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало игрока сборной Албании

Анди Хадрой подписал трехлетний контракт с житомирянами

Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Бокс | 14 января 2025, 09:05 7
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком

Турки беспокоят психологические проблемы Тайсона, что может помешать бою с Джошуа

«Ему заплатят». Промоутер рассказал, ради кого Фьюри вернется на ринг
Бокс | 14.01.2025, 07:51
«Ему заплатят». Промоутер рассказал, ради кого Фьюри вернется на ринг
«Ему заплатят». Промоутер рассказал, ради кого Фьюри вернется на ринг
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Футбол | 14.01.2025, 08:19
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
АЗ Алкмар не залишив шансів Аяксу і вибив суперника з Кубка Нідерландів
Футбол | 14.01.2025, 22:12
АЗ Алкмар не залишив шансів Аяксу і вибив суперника з Кубка Нідерландів
АЗ Алкмар не залишив шансів Аяксу і вибив суперника з Кубка Нідерландів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
13.01.2025, 08:58
Бокс
Дрогба назвал лучшего вратаря и нападающего в истории футбола
Дрогба назвал лучшего вратаря и нападающего в истории футбола
13.01.2025, 01:11
Футбол
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
13.01.2025, 11:07 18
Футбол
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
14.01.2025, 15:16 1
Хоккей
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
14.01.2025, 09:32 17
Бокс
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
Вы не поверите, что делал Трубин спустя 20 часов после выигрыша трофея
14.01.2025, 04:00 2
Футбол
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
12.01.2025, 22:59 1
Футбол
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем