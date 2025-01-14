Источник: хавбек Руха дал добро на переход в Карпаты
Евгений Пастух, как и Игор Краснопир, сменит один львовский клуб на другой
Хавбек львовского «Руха» Евгений Пастух, как и ранее Игорь Краснопир, согласился на переход в «Карпаты», сообщает ТаТоТаке.
Все игроки, фигурирующие в соглашении между клубами, успешно прошли медицинский осмотр во Львовском областном спортивном диспансере, который выдает официальное разрешение на участие в соревнованиях под эгидой УАФ.
Олег Федор и Илья Квасница вчера, 13 января, прошли детальный медицинский осмотр в Германии, который подтвердил отсутствие каких-либо проблем, которые могли бы помешать им выступать на высоком уровне.
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