Источник: хавбек Руха дал добро на переход в Карпаты

Хавбек львовского «Руха» Евгений Пастух, как и ранее Игорь Краснопир, согласился на переход в «Карпаты», сообщает ТаТоТаке.

Все игроки, фигурирующие в соглашении между клубами, успешно прошли медицинский осмотр во Львовском областном спортивном диспансере, который выдает официальное разрешение на участие в соревнованиях под эгидой УАФ.

Олег Федор и Илья Квасница вчера, 13 января, прошли детальный медицинский осмотр в Германии, который подтвердил отсутствие каких-либо проблем, которые могли бы помешать им выступать на высоком уровне.