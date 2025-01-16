С президентского кресла – на скамью подсудимых. Лапорту вызвали в суд

Испанского юриста и президента «Барселоны» Жоана Лапорту в четверг вызвали в суд, сообщает El Nacional.

По информации источника, в суд на Лапорту подала супружеская пара, которая выиграла в лотерею много миллионов евро в 2014 году. Супруги наняли Жоана Лапорту в качестве финансового советника.

Испанский юрист посоветовал паре инвестировать деньги в компанию, которой владеет бывший генеральный директор «Барселоны» Жоан Оливер. Однако, как сообщает источник, из-за махинаций с контрактом, который был написан на английском, супруги инвестировали 2.4 миллиона евро осенью 2017 года под 6% годовых на 5 лет и после завершения действия соглашения не получили свои средства обратно.

Семейная пара считает, что Жоан Лапорта и Жоан Оливер работают в сговоре, потому что это не первый случай, когда компания экс-директора каталонского клуба не выплачивает средства обратно.

Как отмечает испанский судья, Лапорта, вероятно, не понесет серьезного наказания. Судебное заседание запланировано на понедельник 20 января.