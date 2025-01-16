С президентского кресла – на скамью подсудимых. Лапорту вызвали в суд
Президента «Барселоны» обвиняют в финансових махинациях
Испанского юриста и президента «Барселоны» Жоана Лапорту в четверг вызвали в суд, сообщает El Nacional.
По информации источника, в суд на Лапорту подала супружеская пара, которая выиграла в лотерею много миллионов евро в 2014 году. Супруги наняли Жоана Лапорту в качестве финансового советника.
Испанский юрист посоветовал паре инвестировать деньги в компанию, которой владеет бывший генеральный директор «Барселоны» Жоан Оливер. Однако, как сообщает источник, из-за махинаций с контрактом, который был написан на английском, супруги инвестировали 2.4 миллиона евро осенью 2017 года под 6% годовых на 5 лет и после завершения действия соглашения не получили свои средства обратно.
Семейная пара считает, что Жоан Лапорта и Жоан Оливер работают в сговоре, потому что это не первый случай, когда компания экс-директора каталонского клуба не выплачивает средства обратно.
Как отмечает испанский судья, Лапорта, вероятно, не понесет серьезного наказания. Судебное заседание запланировано на понедельник 20 января.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский футболист посетил близкие сердцу места
Кевин Лерена бросил вызов украинскому чемпиону