Неожиданный вариант. Стало известно, где продолжит карьеру Беседин

Стало известно, где продолжит карьеру украинский нападающий Артем Беседин, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника. 28-летни футболист подписал контракт с чешской «Лишенью», которая выступает во Второй лиге Чехии. В ней новая команда украинца идет на 9-й позиции. Контракт рассчитан на полгода. Последней командой Артема Беседина были «Ордабасы».

С 1 января 2025 года страйкер находился в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось о том, что аутсайдер чемпионата Польши отказался от трансфера Беседина.