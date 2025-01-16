Неожиданный вариант. Стало известно, где продолжит карьеру Беседин
Артем Беседин станет игроком «Лишени»
Стало известно, где продолжит карьеру украинский нападающий Артем Беседин, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника. 28-летни футболист подписал контракт с чешской «Лишенью», которая выступает во Второй лиге Чехии. В ней новая команда украинца идет на 9-й позиции. Контракт рассчитан на полгода. Последней командой Артема Беседина были «Ордабасы».
С 1 января 2025 года страйкер находился в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось о том, что аутсайдер чемпионата Польши отказался от трансфера Беседина.
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