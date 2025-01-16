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16 января 2025, 22:28 | Обновлено 16 января 2025, 22:33
1167
1

Неожиданный вариант. Стало известно, где продолжит карьеру Беседин

Артем Беседин станет игроком «Лишени»

16 января 2025, 22:28 | Обновлено 16 января 2025, 22:33
1167
1
Неожиданный вариант. Стало известно, где продолжит карьеру Беседин
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Стало известно, где продолжит карьеру украинский нападающий Артем Беседин, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника. 28-летни футболист подписал контракт с чешской «Лишенью», которая выступает во Второй лиге Чехии. В ней новая команда украинца идет на 9-й позиции. Контракт рассчитан на полгода. Последней командой Артема Беседина были «Ордабасы».

С 1 января 2025 года страйкер находился в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось о том, что аутсайдер чемпионата Польши отказался от трансфера Беседина.

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Артем Беседин Ордабасы трансферы чемпионат Чехии по футболу ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Serhii P.
Ой, лишенько з тим Бєсєдіним 
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