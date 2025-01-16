«Это было фантастически». Игрок сборной Украины ошеломил эксперта BBC
Марк Олбрайтон – в восторге от действий Виталия Миколенко
Легенда «Лестера», а ныне эксперт BBC Марк Олбрайтон, высоко оценил действия украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко в одном из моментов в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой».
На 27-й минуте встречи экс-игрок киевского «Динамо» выполнил пас на своего одноклубника Доминика Калверта-Льюина, которым вывел его на ударную позицию.
После этих действий украинца Олбрайтон в эфире BBC Radio 5 Sports Extra сказал: «Это была фантастическая передача от Виталия Миколенко в коридор на Доминика Калверта-Льюина. Нападающий сделал все более-менее правильно, кроме завершения, когда мяч пролетел мимо дальней стойки».
Матч между «Эвертоном» и «Астон Виллой» завершился поражением команды Миколенко со счетом 0:1. Виталий провел на поле все 90 минут встречи.
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