Гюндоган может покинуть Ман Сити. Известно, кто хочет подписать хавбека

Именитый немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Галатасарай», сообщает Fichajes.

По информации источника, опытный полузащитник недоволен ситуацией в клубе и возможной конкуренцией, что вызвало его желание покинуть «горожан». Фаворит на подписание немца – это «Галатасарай», который хочет сделать предложение по трансферу уже в ближайшее время.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего хавбека в 10 миллионов евро. Контракт полузащитника с «горожанами» расторгнут до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Гюндоган провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» завершил переход Омара Мармуша.