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Англия
16 января 2025, 22:25 | Обновлено 16 января 2025, 22:26
437
0

Гюндоган может покинуть Ман Сити. Известно, кто хочет подписать хавбека

Полузащитник может продолжить карьеру в «Галатасарае»

16 января 2025, 22:25 | Обновлено 16 января 2025, 22:26
437
0
Гюндоган может покинуть Ман Сити. Известно, кто хочет подписать хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Именитый немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Галатасарай», сообщает Fichajes.

По информации источника, опытный полузащитник недоволен ситуацией в клубе и возможной конкуренцией, что вызвало его желание покинуть «горожан». Фаворит на подписание немца – это «Галатасарай», который хочет сделать предложение по трансферу уже в ближайшее время.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего хавбека в 10 миллионов евро. Контракт полузащитника с «горожанами» расторгнут до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Гюндоган провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 27 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» завершил переход Омара Мармуша.

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Илкай Гюндоган Манчестер Сити Галатасарай трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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