Соперник Динамо начал переговоры по Зинченко. Ему нашли позицию

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

По информации турецких СМИ, «Галатасарай» уже начал переговоры с «Арсеналом» о подписании украинца и планирует завершить их в ближайшие дни. Зинченко интересен туркам из-за своей универсальности. Его планируют часто привлекать в полузащите, а не на левом фланге обороны.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 12 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Александром Зинченко интересуется миланский «Интер».