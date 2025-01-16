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Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
16.01.2025 21:30 – FT 0 : 2
Брайтон
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Англия
16 января 2025, 23:24 | Обновлено 16 января 2025, 23:39
93
0

Впервые за 9 туров. Брайтон в гостях разобрался с Ипсвичем

«Чайки» наконец добыли победу в чемпионате

16 января 2025, 23:24 | Обновлено 16 января 2025, 23:39
93
0
Впервые за 9 туров. Брайтон в гостях разобрался с Ипсвичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайтон

В четверг, 16 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и «Брайтоном».

Матч прошел на Портмен Роуд в Ипсвиче.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Благодаря забитым голам Митомы на 59-й и Рюттера на 81-й минуте гости добыли довольно важную победу. Впервые за 9 матчей «чайки» закончили игру с 3 очками в кармане.

После 21 тура «Ипсвич» занимает 18-е место в турнирной таблицей с 16 очками в своем активе, а «Брайтон» расположился на 9-м месте с 31 очком.

Английская Премьер–Лига. 21-й тур. 16 января

Ипсвич – Брайтон – 0:2

Голы: Митома, 59, Рюттер, 81

Фото матча:

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Брайтон Ипсвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Каору Митома Жоржиньо Рюттер
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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