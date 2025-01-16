Впервые за 9 туров. Брайтон в гостях разобрался с Ипсвичем
«Чайки» наконец добыли победу в чемпионате
В четверг, 16 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и «Брайтоном».
Матч прошел на Портмен Роуд в Ипсвиче.
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Благодаря забитым голам Митомы на 59-й и Рюттера на 81-й минуте гости добыли довольно важную победу. Впервые за 9 матчей «чайки» закончили игру с 3 очками в кармане.
После 21 тура «Ипсвич» занимает 18-е место в турнирной таблицей с 16 очками в своем активе, а «Брайтон» расположился на 9-м месте с 31 очком.
Английская Премьер–Лига. 21-й тур. 16 января
Ипсвич – Брайтон – 0:2
Голы: Митома, 59, Рюттер, 81
Фото матча:
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