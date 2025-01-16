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Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
16.01.2025 21:30 - : -
Брайтон
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Англия
16 января 2025, 06:26 |
83
0

Ипсвич – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 16 января в 21:30 по Киеву

16 января 2025, 06:26 |
83
0
Ипсвич – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

16 января на «Портмен Роуд» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ипсвич Таун» встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Ипсвич Таун

Команда еще полтора года назад играла в Лиге 1, более того, проводила там далеко не первый сезон. Но тогда начинался тот невероятный рывок, что позволил трактористам вернуться в АПЛ. На прохождение Чемпионшипа ушел всего лишь 1, прошлый сезон. Было очевидно, что коллектив не готов был продолжать шокировать всех, добиваясь успехов на еще более высоком уровне. И не зря тут активно укрепляли состав летом новичками, и уже продолжили это делать и в январе, как только открылось окно. Все равно клуб смотрится слабо, но при этом не безнадежно. К Новому году получилось даже Челси вполне по игре победить, а потом взяли ничью на поле Фулхэма. Точнее, Хименес сровнял на 2:2 с пенальти на 90+ минуте поединка. В кубке с Бристоль Роверс тоже выиграли, причем уверенно - итоговый счет достиг 3:0.

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Брайтон энд Хоув Альбион

Клуб год назад был дебютантом Лиги Европы, и даже выигрывал там свою группу. Но потом чайки сдулись, и в плей-офф быстро вылетев, и в АПЛ скатившись в нижнюю часть турнирной таблицы. Это связывали с тем, что начал активно искать себе более амбициозный проект тренер, Де Дзерби. Летом его сменил Хюрцелер, более того, провели серьезную трансферную кампанию с большими расходами на новичков. Немец на Туманном Альбионе уверенно начинал, но с конца ноября команда зашла в тупик, перестав выигрывать даже у соперников уровня Саутгемптона, а Фулхэму с Кристал Пэлас и вовсе проиграла. С другой стороны, в январе закончили ничьей с Арсеналом. В кубке с Норвичем наконец-то прорвало: забили четыре безответных гола, правда, уж очень слабому сопернику.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка, в том числе в сентябре, приносили ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны по отношению к хозяевам. Подопечным Хюрцелера пора снова выиграть - поверим, что они это сделают на поле новичка (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Ипсвич Таун
16 января 2025 -
21:30
Брайтон
Победа Брайтона 1.85 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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