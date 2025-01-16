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  4. СВИТОЛИНА: «Я была на костылях, не могла ходить, наступая на правую ногу»
Australian Open
16 января 2025, 20:38 |
1056
1

СВИТОЛИНА: «Я была на костылях, не могла ходить, наступая на правую ногу»

Элина дала интервью после победы над Кэролайн Доулхайд на Australian Open 2025

16 января 2025, 20:38 |
1056
1
СВИТОЛИНА: «Я была на костылях, не могла ходить, наступая на правую ногу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы над Кэролайн Доулхайд во 2-м раунде Australian Open 2025 дала интервью:

«100-я победа на мейджорах? Это действительно особенный момент, что я достигла этого результата. Я не ожидала, что кто-то придёт подготовленным к моему матчу и принесёт с собой воздушный шарик с цифрой «100» (смеётся). Это было очень мило. Я забыла его взять с собой, но я вернусь и заберу.

Возвращение после травмы ноги? Что ж, если честно, были и взлеты, и падения. Я стараюсь ставить свое здоровье в приоритет, я стараюсь много работать в зале после этой травмы. Это было непросто, скажу откровенно. В течение одного месяца я вообще ничего не делала, я была на костылях, не могла ходить, наступая на правую ногу. Поэтому сейчас я пытаюсь наверстать это и укрепить ее. Также я в целом работаю над своей работой ног на корте. Это много часов тренировок. Я чувствую, что мы с командой неплохо справляемся. Да, каждый день я стараюсь делать все, что в моих силах.

Мотивация? Я всегда испытываю жажду соревнований. В прошлом году у меня была эта проблема с ногой, также были проблемы со спиной. Очень тяжело, когда ты не чувствуешь себя на 100% хорошо физически. У меня были с этим трудности в прошлом году. Но сейчас я чувствую, что у меня есть новые силы благодаря новой ноге (смеется). Мотивация у меня очень высокая, я хорошо чувствую себя на корте.

Поддержка Гаэля? Мы много общаемся с ним о теннисе, мы смотрим матчи, делимся мыслями об игре друг друга и вообще просто обсуждаем теннис. Я думаю, что это нам помогает. Но когда мы находимся вне турниров, когда возвращаемся домой, мы переключаемся с тенниса и наслаждаемся нашим временем как семья с нашей дочерью, а еще с нашей собачкой (смеется). Поэтому, да, полностью отключаемся от тенниса».

Свитолина на Открытом чемпионате Австралии, помимо Доулхайд, также выиграла у Сораны Кырсти. В третьем раунде мейджора Элина встретится с 4-й ракеткой мира Жасмин Паолини из Италии.

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Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 17 января
Элина Свитолина Кэролайн Доулхайд Australian Open 2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Чи можна вважати милицями:
- регулярну фальсифікацію (підробку) жеребкування на турнірах Grand Slam?
- незручний розклад для суперниць (які грають також в парах, але грають нічні матчі останніми)?
- дивні ракетки, які майже ніхто не використовує?
Рівень лицемірності та жалюгідності Світоліної вражає.
Але це не заважає українцям вболівати за російськомовну єврейку з Одеси, яка в побуті говорить російською, живе в Монако, товаришує з ватніками (колишніми регіоналами, які тепер, тимчасово, стали "патріотами", розказуючи як потрібно сильно любити батьківщину та яка погана москва, путін, янукович), і при всьому цьому, чомусь називає себе українкою.  
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