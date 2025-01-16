СВИТОЛИНА: «Я была на костылях, не могла ходить, наступая на правую ногу»
Элина дала интервью после победы над Кэролайн Доулхайд на Australian Open 2025
Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы над Кэролайн Доулхайд во 2-м раунде Australian Open 2025 дала интервью:
«100-я победа на мейджорах? Это действительно особенный момент, что я достигла этого результата. Я не ожидала, что кто-то придёт подготовленным к моему матчу и принесёт с собой воздушный шарик с цифрой «100» (смеётся). Это было очень мило. Я забыла его взять с собой, но я вернусь и заберу.
Возвращение после травмы ноги? Что ж, если честно, были и взлеты, и падения. Я стараюсь ставить свое здоровье в приоритет, я стараюсь много работать в зале после этой травмы. Это было непросто, скажу откровенно. В течение одного месяца я вообще ничего не делала, я была на костылях, не могла ходить, наступая на правую ногу. Поэтому сейчас я пытаюсь наверстать это и укрепить ее. Также я в целом работаю над своей работой ног на корте. Это много часов тренировок. Я чувствую, что мы с командой неплохо справляемся. Да, каждый день я стараюсь делать все, что в моих силах.
Мотивация? Я всегда испытываю жажду соревнований. В прошлом году у меня была эта проблема с ногой, также были проблемы со спиной. Очень тяжело, когда ты не чувствуешь себя на 100% хорошо физически. У меня были с этим трудности в прошлом году. Но сейчас я чувствую, что у меня есть новые силы благодаря новой ноге (смеется). Мотивация у меня очень высокая, я хорошо чувствую себя на корте.
Поддержка Гаэля? Мы много общаемся с ним о теннисе, мы смотрим матчи, делимся мыслями об игре друг друга и вообще просто обсуждаем теннис. Я думаю, что это нам помогает. Но когда мы находимся вне турниров, когда возвращаемся домой, мы переключаемся с тенниса и наслаждаемся нашим временем как семья с нашей дочерью, а еще с нашей собачкой (смеется). Поэтому, да, полностью отключаемся от тенниса».
Свитолина на Открытом чемпионате Австралии, помимо Доулхайд, также выиграла у Сораны Кырсти. В третьем раунде мейджора Элина встретится с 4-й ракеткой мира Жасмин Паолини из Италии.
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- дивні ракетки, які майже ніхто не використовує?
Рівень лицемірності та жалюгідності Світоліної вражає.
Але це не заважає українцям вболівати за російськомовну єврейку з Одеси, яка в побуті говорить російською, живе в Монако, товаришує з ватніками (колишніми регіоналами, які тепер, тимчасово, стали "патріотами", розказуючи як потрібно сильно любити батьківщину та яка погана москва, путін, янукович), і при всьому цьому, чомусь називає себе українкою.