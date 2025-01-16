Верес едет в Турцию: пригласили звездного новичка и вернули футболиста

Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты «Вереса» отправились транзитом через Польшу на зарубежный этап подготовки в Турцию.

В составе ровенской делегации бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Харатин, который прошлой осенью выступал за «Колос» и «Колос-2», а также Илья Козубенко, который принадлежит «Вересу», но играл на правах аренды за «Скалу 1911».

В Турции подопечные Олега Шандрука проведут 9 спаррингов, первый - 21 января с ГКС из польского города Катовице.

Легионеры ровенчан присоединятся к команде непосредственно в Турции.

Ранее мы сообщали, что ветеран «Вереса» продлил контракт с клубом.