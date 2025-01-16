Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес едет в Турцию: пригласили звездного новичка и вернули футболиста
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 19:55 | Обновлено 16 января 2025, 20:43
1137
0

Верес едет в Турцию: пригласили звездного новичка и вернули футболиста

В составе команды два новичка

16 января 2025, 19:55 | Обновлено 16 января 2025, 20:43
1137
0
Верес едет в Турцию: пригласили звездного новичка и вернули футболиста
ФК Верес Ровно

Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты «Вереса» отправились транзитом через Польшу на зарубежный этап подготовки в Турцию.

В составе ровенской делегации бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Харатин, который прошлой осенью выступал за «Колос» и «Колос-2», а также Илья Козубенко, который принадлежит «Вересу», но играл на правах аренды за «Скалу 1911».

В Турции подопечные Олега Шандрука проведут 9 спаррингов, первый - 21 января с ГКС из польского города Катовице.

Легионеры ровенчан присоединятся к команде непосредственно в Турции.

Ранее мы сообщали, что ветеран «Вереса» продлил контракт с клубом.

По теме:
Перед вылетом на сбор. Черноморец провел первый матч в 2025 году
В УПЛ прояснили ситуацию касательно двух недоигранных матчей в Кривом Роге
Новичок Карпат: «Пропустил три месяца, рад, что клуб поверил в меня»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно инсайд учебно-тренировочные сборы Игорь Харатин
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван следующий соперник Джошуа. Нашли замену Фьюри, это его друг
Бокс | 15 января 2025, 21:24 0
Назван следующий соперник Джошуа. Нашли замену Фьюри, это его друг
Назван следующий соперник Джошуа. Нашли замену Фьюри, это его друг

С Энтони готов провести реванш Джозеф Паркер

Что это было? Аль-Хиляль разгромил Аль-Фатех со счетом 9:0
Футбол | 16 января 2025, 20:53 0
Что это было? Аль-Хиляль разгромил Аль-Фатех со счетом 9:0
Что это было? Аль-Хиляль разгромил Аль-Фатех со счетом 9:0

Лидер чемпионата не оставил шансов последней команде

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
Хоккей | 16.01.2025, 18:19
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
Источник: Шахтер в ближайшее время может подписать игрока за 15+ млн евро
Футбол | 16.01.2025, 14:12
Источник: Шахтер в ближайшее время может подписать игрока за 15+ млн евро
Источник: Шахтер в ближайшее время может подписать игрока за 15+ млн евро
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Футбол | 16.01.2025, 14:22
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
15.01.2025, 19:49
Хоккей
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
16.01.2025, 00:11 9
Футбол
Вместо тер Штегена. В Барселоне нацелились на трансфер нового вратаря
Вместо тер Штегена. В Барселоне нацелились на трансфер нового вратаря
15.01.2025, 10:14
Футбол
«Все из-за Усика. Это позор и стыд». Фроч – о неожиданном решении Фьюри
«Все из-за Усика. Это позор и стыд». Фроч – о неожиданном решении Фьюри
15.01.2025, 00:02 2
Бокс
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
15.01.2025, 19:40 11
Футбол
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
15.01.2025, 02:15
Футбол
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
15.01.2025, 08:50
Бокс
Тренер Украины U-20: «Сыграли так, как Бразилия в футболе. Не ожидали»
Тренер Украины U-20: «Сыграли так, как Бразилия в футболе. Не ожидали»
15.01.2025, 16:10
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем