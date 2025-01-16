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  4. Источник. Ветеран Вереса продлил контракт с клубом
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 14:04 |
318
0

Источник. Ветеран Вереса продлил контракт с клубом

Богдан Когут останется в клубе еще на год

16 января 2025, 14:04 |
318
0
Источник. Ветеран Вереса продлил контракт с клубом
ФК «Верес». Богдан Когут

Голкипер «Вереса» Богдан Когут заключил с клубом новое соглашение. 37-летний вратарь останется в клубе еще на год. Предыдущее соглашение истекло в декабре 2024 года.

О подписании контракта в своем Telegram-канале сообщил журналист Дмитрий Венков. Богдан Когут выступает за «Верес» с февраля 2020 года. В текущем сезоне голкипер провел 5 матчей. Пропустил 3 мяча. В трех поединках опытный вратарь сохранил свои ворота на замке.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Богдана Когута в 100 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Верес» подпишет экс-игрока сборной Украины.

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Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига продление контракта
Сергій Турчак Источник: Telegram
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