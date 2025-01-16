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  4. Тренер настаивает. Нападающий Манчестер Юнайтед очень интересен Боруссии Д
Англия
16 января 2025, 19:37 |
276
0

Тренер настаивает. Нападающий Манчестер Юнайтед очень интересен Боруссии Д

Маркус Рэшфорд может сменить клуб уже зимой

16 января 2025, 19:37 |
276
0
Тренер настаивает. Нападающий Манчестер Юнайтед очень интересен Боруссии Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может стать игроком дортмундской «Боруссии», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 27-летний футболист может быть арендован немецким клубом. Спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель и главный тренер команды Нури Шахин очень хотят видеть Маркуса в команде.

Решение идти за трансфером игрока было принято после поражения от «Хольштайна» со счетом 4:2.

В текущем сезон Маркус Рэшфорд провел 24 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Манчестер Юнайтед» может стать игроком «Наполи».

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Данііл Киріяка Источник: Флориан Плеттенберг
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