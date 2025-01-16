Ценник установлен. Наполи заинтересован в таланте Манчестер Юнайтед

Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может стать игроком «Наполи», сообщает SkySport.

По информации источника, 20-летний футболист рассматривается как замена Хвичи Кварацхелии, который, по информации различных источников, подписал контракт с ПСЖ. В Манчестере хотят получить за аргентинца 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Алехандро Гарначо провел 30 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что стала известна зарплата Кварацхелии в ПСЖ.