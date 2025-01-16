Англия16 января 2025, 19:15 |
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Ценник установлен. Наполи заинтересован в таланте Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо может стать игроком итальянского клуба
16 января 2025, 19:15 |
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Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может стать игроком «Наполи», сообщает SkySport.
По информации источника, 20-летний футболист рассматривается как замена Хвичи Кварацхелии, который, по информации различных источников, подписал контракт с ПСЖ. В Манчестере хотят получить за аргентинца 70 миллионов евро.
В текущем сезоне Алехандро Гарначо провел 30 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что стала известна зарплата Кварацхелии в ПСЖ.
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