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  4. Ценник установлен. Наполи заинтересован в таланте Манчестер Юнайтед
Англия
16 января 2025, 19:15 |
553
0

Ценник установлен. Наполи заинтересован в таланте Манчестер Юнайтед

Алехандро Гарначо может стать игроком итальянского клуба

16 января 2025, 19:15 |
553
0
Ценник установлен. Наполи заинтересован в таланте Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо может стать игроком «Наполи», сообщает SkySport.

По информации источника, 20-летний футболист рассматривается как замена Хвичи Кварацхелии, который, по информации различных источников, подписал контракт с ПСЖ. В Манчестере хотят получить за аргентинца 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Алехандро Гарначо провел 30 матчей, забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что стала известна зарплата Кварацхелии в ПСЖ.

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Алехандро Гарначо трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Наполи Манчестер Юнайтед Хвича Кварацхелия ПСЖ
Данііл Киріяка Источник: Sky Sports
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