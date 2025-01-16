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  4. Лернер Тьен – Даниил Медведев. Сумасшедший 5-часовой триллер. Видеообзор
Australian Open
16 января 2025, 19:12 |
637
0

Лернер Тьен – Даниил Медведев. Сумасшедший 5-часовой триллер. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 2-го раунда Australian Open 2025

16 января 2025, 19:12 |
637
0
Лернер Тьен – Даниил Медведев. Сумасшедший 5-часовой триллер. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лернер Тьен

16 января 19-летний американский теннисист Лернер Тьен (АТР 121) выиграл у «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 5) во 2-м раунде Australian Open 2025.

Матч завершился в пяти сетах победой Тьена со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) за 4 часа и 49 минут.

Следующим соперником Лернера будет Корентен Муте. Тьен впервые играет на турнире Grand Slam.

Видеообзор матча Лернер Тьен – Даниил Медведев

Полная запись решающего тай-брейка

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Лернер Тьен Даниил Медведев видео теннисные видеообзоры Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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