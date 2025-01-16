Australian Open16 января 2025, 19:12 |
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Лернер Тьен – Даниил Медведев. Сумасшедший 5-часовой триллер. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 2-го раунда Australian Open 2025
16 января 2025, 19:12 |
637
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16 января 19-летний американский теннисист Лернер Тьен (АТР 121) выиграл у «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 5) во 2-м раунде Australian Open 2025.
Матч завершился в пяти сетах победой Тьена со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7) за 4 часа и 49 минут.
Следующим соперником Лернера будет Корентен Муте. Тьен впервые играет на турнире Grand Slam.
Видеообзор матча Лернер Тьен – Даниил Медведев
Полная запись решающего тай-брейка
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