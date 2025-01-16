Тарас МИХАВКО: «Конкуренция необходима для прогресса»

На просмотре в киевском «Динамо» находятся два защитника. Богдан Слюбик и Име Окон вместе с командой участвуют в сборах, которые «Динамо» проводит в Турции. О конкуренции в составе киевского клуба рассказал Тарас Михавко.

«Давление из-за Слюбика и Окона, которые находятся на просмотре? Конечно, каждый из нас понимает, что конкуренция необходима для прогресса. Я в хороших отношениях со Слюбиком, ведь он из моих краев. Мы дружим. У нас здоровая конкуренция, готовимся к играм. Бражко и Ванат помогают Слюбику с адаптацией. Богдан знает некоторых ребят из юношеских сборных, где они пересекались. Адаптация, я думаю, у него проходит нетрудно», – сказал Михавко.