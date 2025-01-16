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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 18:20 | Обновлено 16 января 2025, 18:23
294
0

Тарас МИХАВКО: «Конкуренция необходима для прогресса»

Защитник «Динамо» рассказал о борьбе за место в составе

16 января 2025, 18:20 | Обновлено 16 января 2025, 18:23
294
0
Тарас МИХАВКО: «Конкуренция необходима для прогресса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

На просмотре в киевском «Динамо» находятся два защитника. Богдан Слюбик и Име Окон вместе с командой участвуют в сборах, которые «Динамо» проводит в Турции. О конкуренции в составе киевского клуба рассказал Тарас Михавко.

«Давление из-за Слюбика и Окона, которые находятся на просмотре? Конечно, каждый из нас понимает, что конкуренция необходима для прогресса. Я в хороших отношениях со Слюбиком, ведь он из моих краев. Мы дружим. У нас здоровая конкуренция, готовимся к играм. Бражко и Ванат помогают Слюбику с адаптацией. Богдан знает некоторых ребят из юношеских сборных, где они пересекались. Адаптация, я думаю, у него проходит нетрудно», – сказал Михавко.

Ранее сообщалось, что «Динамо» на сборах обыграло ЦСКА 1948.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы трансферы трансферы УПЛ Тарас Михавко Богдан Слюбик Име Окон
Сергій Турчак Источник: Динамо Киев от Шурика
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