Шахтер U–19 отменил спарринг. Соперник раньше играл с россиянами

«Шахтер» U–19 проводит учебно-тренировочный сбор в Турции. У команды был запланирован контрольный матч против сборной Таджикистана U–17. Но «горняки» отказались от проведения поединка.

Причиной отказа «Шахтера» от проведения поединка послужил тот факт, что сборная Таджикистана U–17 ранее играла с россиянами, сообщает Tribuna.com со ссылкой на клуб. Юниорская сборная Таджикистана участвовала в Турнире развития в Беларуси, где сыграла со сборной России U–16.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» в ближайшее время может подписать игрока за 15+ млн евро.