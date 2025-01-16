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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 17:51 | Обновлено 16 января 2025, 18:05
275
0

Шахтер U–19 отменил спарринг. Соперник раньше играл с россиянами

Подопечные Алексея Белика не сыграют со сборной Таджикистана U–17

16 января 2025, 17:51 | Обновлено 16 января 2025, 18:05
275
0
Шахтер U–19 отменил спарринг. Соперник раньше играл с россиянами
ФК «Шахтер»

«Шахтер» U–19 проводит учебно-тренировочный сбор в Турции. У команды был запланирован контрольный матч против сборной Таджикистана U–17. Но «горняки» отказались от проведения поединка.

Причиной отказа «Шахтера» от проведения поединка послужил тот факт, что сборная Таджикистана U–17 ранее играла с россиянами, сообщает Tribuna.com со ссылкой на клуб. Юниорская сборная Таджикистана участвовала в Турнире развития в Беларуси, где сыграла со сборной России U–16.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» в ближайшее время может подписать игрока за 15+ млн евро.

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Сергій Турчак Источник: Трибуна
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