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  4. Кто поедет на сборы в Испанию? Кривбасс огласил список футболистов
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 17:11 |
289
0

Кто поедет на сборы в Испанию? Кривбасс огласил список футболистов

Тренерский штаб «Кривбасса» возьмет на зимние сборы 30 игроков

16 января 2025, 17:11 |
289
0
Кто поедет на сборы в Испанию? Кривбасс огласил список футболистов
ФК «Кривбасс»

«Кривбасс» определился с перечнем футболистов, которые поедут на зимние тренировочные сборы, которые пройдут в Испании. Тренерский штаб отобрал 30 игроков. Это 5 голкиперов, 8 защитников, 13 полузащитников и 4 форварда.

Вратари: Андрей Клищук, Владимир Маханьков, Богдан Хома, Игорь Омельченко (Кривбасс U-19), Даниил Сычев («Кривбасс» U-16).

Защитники: Александр Романчук, Андрей Понедельник, Александр Драмбаев, Рафаэль Бандейра, Владимир Виливальд, Иван Дибанго, Бакари Конате, Алексей Пличко («Кривбасс» U-19).

Полузащитники: Джихад Бизимана, Дмитрий Хомченовский, Егор Твердохлеб, Максим Лунев, Артур Микитишин, Денис Кузик, Юрий Вакулко, Хрвое Илич, Маттео Аморозо, Александр Каменский, Ярослав Шевченко, Максим Задерака, Жан По.

Нападающие: Даниэль Соса, Ноа Ндомбази, Олег Кожушко, Назар Попов («Кривбасс» U-19).

Соперниками «Кривбасса» на испанских сборах будут: 24.01 – «Олимпия» Любляна (Словения); 28.01 – «Тромсе» (Норвегия); 31.01 – «Кальмар» (Швеция); 07.02 – «Рандерс» (Дания); 09.02 – «Левадия» Таллин (Эстония); 12.02 – «Согндал» (Согндалсфьера, Норвегия).

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» продолжает активность на трансферном рынке.

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Сергій Турчак Источник: ФК Кривбасс
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