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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 16:34 | Обновлено 16 января 2025, 16:42
57
0

Александр ДРАМБАЕВ. «Будет тяжело, ведь это сборы»

Игрок «Кривбасса» вместе с командой готовится ко второй части сезона

16 января 2025, 16:34 | Обновлено 16 января 2025, 16:42
57
0
Александр ДРАМБАЕВ. «Будет тяжело, ведь это сборы»
ФК «Кривбасс». Александр Драмбаев

Александр Драмбаев, защитник криворожского «Кривбасса», рассказал о старте зимних сборов.

Как поддерживал форму во время зимней паузы?

– Счастлив возвратиться в команду. Первую неделю я просто отдыхал, был с семьей. Потом уже начал каждый день заниматься по индивидуальной программе тренера.

– Первые тренировки в этом году. Как было непросто?

– Эти дни – втягивающие, поэтому все хорошо. Основная работа нас ждет в Испании.

– Чего вообще ожидаешь от заграничного сборов?

– Первая неделя – это будет так, что хочется просто закрыть глаза и открыть тогда, когда все закончится (улыбается). А если серьезно, то да, понимаем, что будет трудно, ведь это сборы. Мы готовимся к этому, чтобы быть в хорошей форме во время весенней части сезона УПЛ. Предстоит сыграть еще 13 туров, поэтому весь акцент на плодотворную подготовку.

– В Испании команда сыграет много контрольных матчей против европейских команд. Игры против кого, возможно, ожидаешь больше всего?

– На самом деле главное, хорошо и без травм подготовиться к УПЛ, набрать максимальные кондиции и показывать хороший футбол в чемпионате. А против кого именно играть – не столь важно.

Ранее сообщалось, что Кривбасс продолжает активность на трансферном рынке.

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Александр Драмбаев Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Сергій Турчак Источник: ФК Кривбасс
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