Александр ДРАМБАЕВ. «Будет тяжело, ведь это сборы»

Александр Драмбаев, защитник криворожского «Кривбасса», рассказал о старте зимних сборов.

– Как поддерживал форму во время зимней паузы?

– Счастлив возвратиться в команду. Первую неделю я просто отдыхал, был с семьей. Потом уже начал каждый день заниматься по индивидуальной программе тренера.

– Первые тренировки в этом году. Как было непросто?

– Эти дни – втягивающие, поэтому все хорошо. Основная работа нас ждет в Испании.

– Чего вообще ожидаешь от заграничного сборов?

– Первая неделя – это будет так, что хочется просто закрыть глаза и открыть тогда, когда все закончится (улыбается). А если серьезно, то да, понимаем, что будет трудно, ведь это сборы. Мы готовимся к этому, чтобы быть в хорошей форме во время весенней части сезона УПЛ. Предстоит сыграть еще 13 туров, поэтому весь акцент на плодотворную подготовку.

– В Испании команда сыграет много контрольных матчей против европейских команд. Игры против кого, возможно, ожидаешь больше всего?

– На самом деле главное, хорошо и без травм подготовиться к УПЛ, набрать максимальные кондиции и показывать хороший футбол в чемпионате. А против кого именно играть – не столь важно.

Ранее сообщалось, что Кривбасс продолжает активность на трансферном рынке.