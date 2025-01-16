Мексиканский Пумас заинтересовался панамским легионером Динамо

24-летний нападающий «Динамо» Эдуардо Герреро заинтересовал мексиканский «Пумас»

Как сообщает издание El Futbolero, руководство «Пумаса» рассматривает возможность подписания игрока для усиления атакующей линии.

По информации источника, Герреро считается идеальным кандидатом для усиления состава. К тому же его переход поддерживает полузащитник «Пумаса» Адальберто Карраскилья, который является партнером форварда «Динамо» по сборной Панамы.

Напомним, что Эдуардо Герреро имеет контракт с «Динамо» до лета 2029 года, а его трансферная стоимость, по оценкам Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

Ранее киевское «Динамо» победило на тренировочном сборе словенский «Марибор», а Герреро отметился забитым мячом.