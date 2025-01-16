Богданов объяснил, почему сыграл за сборную Украины только один матч

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Андрей Богданов объяснил, почему провел за национальную команду всего один матч. Андрей поблагодарил уже покойного Михаила Фоменко.

«Играть за сборную Украины – это как вершина для футболиста. Потому я очень счастлив, что меня Михаил Иванович Фоменко, царство небесное, вызвал в команду. Благодарен за эти воспоминания и классный период. Выступлений за топ-клуб не хватило, чтобы больше вызываться в сборную», – сказал Богданов.

Богданов сыграл свой единственный матч за сборную (пять минут) в гостевой товарищеской встрече с Норвегией 6 февраля 2013 года. Украинцы выиграли со счетом 2:0.

Ранее Андрей Богданов объяснил, почему ушел из «Колоса».