«Это смешно». Богданов рассказал о неожиданном уходе из Колосса

Украинский полузащитник Андрей Богданов откровенно рассказал, почему ушел из «Колоса». Андрей раскритиковал спортивного директора клуба Виталия Лисицкого.

«Еще в апреле я просил Колос ответить, будет ли со мной продлен контракт, истекавший 30 июня. Хотел узнать это как можно раньше, чтобы подыскать варианты, в случае если клуб не захочет пролонгировать сделку. Агента у меня долгое время нет. Они меня кормили обещаниями.

«Потом встретился со спортивным директором Лисицким, и он пожал мне руку и сказал, что я еду на собрание, и все будет хорошо. В итоге за день до завершения контракта он сообщил, что контракт со мной продлен не будет. Думаю, что это очень некрасивый поступок. Все годы в Колоссе были хорошими, но завершение получилось очень смазанным «благодаря» Лисицкому.

Подходил к Поздееву спустя некоторое время, когда он возглавил Колос, и он выразил желание, чтобы я остался в команде. Однако я увидел, что у некоторых людей был другой взгляд. Если для кого это нормально, то для меня это совсем ненормально.

За день до завершения контракта спортивный директор сказал: «Мы выбрали другой вектор». Это смешно. Я все понял об этом человеке. Бог ей судья.

Можно было нормально разойтись и по завершении чемпионата сразу сказать, что контракт не будет продлен, а не обещать. Я еще на собрании играл… Какая-то странная ситуация», – сказал Андрей.