«Нормальный парень» Богданов сказал все, что думает о Селезневе
Андрей заявил, что Евгений – высококлассный футболист
Украинский полузащитник Андрей Богданов, в свое время игравший за «Колос» вместе с Евгением Селезневым, рассказал, как форвард вел себя в команде.
«Ничего не могу комментировать, вы меня поймите. Я – игрок. Это должны комментировать в клубе. Скажу, что Селезнев – это суперигрок и супернападающий, который помог Колосу в играх, в которых участвовал.
Находясь с ним на поле сразу заметно, что это футболист высокого уровня. А то, что произошло, не мне обсуждать, повторюсь. Не было ли пренебрежительного отношения от него к нам? Да нет, Сель – нормальный парень», – сказал Богданов.
Селезнев за Колос провел 12 матчей, забив пять голов и оформив один ассист. Вместе с Богдановым Евгений провел семь матчей за кузнецов и одну игру в составе сборной Украины.
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