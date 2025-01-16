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  4. «Нормальный парень» Богданов сказал все, что думает о Селезневе
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 13:54 |
713
0

«Нормальный парень» Богданов сказал все, что думает о Селезневе

Андрей заявил, что Евгений – высококлассный футболист

16 января 2025, 13:54 |
713
0
«Нормальный парень» Богданов сказал все, что думает о Селезневе
ФК Колос. Евгений Селезнев

Украинский полузащитник Андрей Богданов, в свое время игравший за «Колос» вместе с Евгением Селезневым, рассказал, как форвард вел себя в команде.

«Ничего не могу комментировать, вы меня поймите. Я – игрок. Это должны комментировать в клубе. Скажу, что Селезнев – это суперигрок и супернападающий, который помог Колосу в играх, в которых участвовал.

Находясь с ним на поле сразу заметно, что это футболист высокого уровня. А то, что произошло, не мне обсуждать, повторюсь. Не было ли пренебрежительного отношения от него к нам? Да нет, Сель – нормальный парень», – сказал Богданов.

Селезнев за Колос провел 12 матчей, забив пять голов и оформив один ассист. Вместе с Богдановым Евгений провел семь матчей за кузнецов и одну игру в составе сборной Украины.

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Евгений Селезнев Андрей Богданов Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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