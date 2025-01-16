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Украина. Первая лига
16 января 2025, 14:38 | Обновлено 16 января 2025, 14:39
285
0

«Январь все покажет». Богданов сообщил о дальнейших планах

Андрей Богданов покинет ФСК «Мариуполь»

16 января 2025, 14:38 | Обновлено 16 января 2025, 14:39
285
0
«Январь все покажет». Богданов сообщил о дальнейших планах
ФК «Динамо». Андрей Богданов

Полузащитник ФСК «Мариуполь» Андрей Богданов покинет клуб. Игрок станет свободным агентом. В ФСК «Мариуполь» большие задолженности. Клуб продолжает поиски нового инвестора.

Андрей Богданов разорвет контракт с клубом. Футболист намерен обратиться в соответствующие органы Украинской ассоциации футбола.

«С нового года я буду свободным агентом. Разорву контракт и подам документы в УАФ через юриста. С ФСК «Мариуполь» - все», - заявил Богданов.

21 января Андрею Богданову исполнится 35 лет. Свое будущее он связывает с футболом.

«Вижу себя в футболе. Варианты для продолжения карьеры? Пока ищу. Январь месяц все покажет, - сказал футболист.

В текущем сезоне Андрей Богданов провел 9 матчей. Забил один мяч.

Ранее сообщалось, что ФСК «Мариуполь» понес первые кадровые потери.

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Андрей Богданов ФСК Мариуполь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Колос Ковалевка
Сергій Турчак Источник: Украинский футбол
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