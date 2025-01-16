«Январь все покажет». Богданов сообщил о дальнейших планах
Андрей Богданов покинет ФСК «Мариуполь»
Полузащитник ФСК «Мариуполь» Андрей Богданов покинет клуб. Игрок станет свободным агентом. В ФСК «Мариуполь» большие задолженности. Клуб продолжает поиски нового инвестора.
Андрей Богданов разорвет контракт с клубом. Футболист намерен обратиться в соответствующие органы Украинской ассоциации футбола.
«С нового года я буду свободным агентом. Разорву контракт и подам документы в УАФ через юриста. С ФСК «Мариуполь» - все», - заявил Богданов.
21 января Андрею Богданову исполнится 35 лет. Свое будущее он связывает с футболом.
«Вижу себя в футболе. Варианты для продолжения карьеры? Пока ищу. Январь месяц все покажет, - сказал футболист.
В текущем сезоне Андрей Богданов провел 9 матчей. Забил один мяч.
Ранее сообщалось, что ФСК «Мариуполь» понес первые кадровые потери.
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