Мариуполь понес первые кадровые потери

Как стало известно Sport.ua наиболее проблемная команда Первой лиги – «Мариуполь» еще в поисках инвестора, который помог бы удержаться на плаву.

По имеющимся данным некоторые из «горожан» уже начали самостоятельно поиск клубов для продолжения карьеры: Александр Жовтенко находится на просмотре в элитном «Ингульце», а к Ивану Мельниченко проявляет интерес перволиговая «Кудровка», которая не скрывает своего желания повыситься в классе.

Все же, подавляющее большинство игроков «Мариуполя» надеется, что «горожане» не сойдут с дистанции и сохранят «прописку» в Первой лиге.

Пока футболисты «Мариуполя» занимают десятое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 18 очков.

Ранее сообщалось о том, что Олег Красноперов встречался с потенциальными инвесторами.