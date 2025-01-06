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Украина. Первая лига
06 января 2025, 21:05 |
168
0

Мариуполь понес первые кадровые потери

Азовцы продолжают поиск инвестора

06 января 2025, 21:05 |
168
0
Мариуполь понес первые кадровые потери
ФСК Мариуполь

Как стало известно Sport.ua наиболее проблемная команда Первой лиги – «Мариуполь» еще в поисках инвестора, который помог бы удержаться на плаву.

По имеющимся данным некоторые из «горожан» уже начали самостоятельно поиск клубов для продолжения карьеры: Александр Жовтенко находится на просмотре в элитном «Ингульце», а к Ивану Мельниченко проявляет интерес перволиговая «Кудровка», которая не скрывает своего желания повыситься в классе.

Все же, подавляющее большинство игроков «Мариуполя» надеется, что «горожане» не сойдут с дистанции и сохранят «прописку» в Первой лиге.

Пока футболисты «Мариуполя» занимают десятое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 18 очков.

Ранее сообщалось о том, что Олег Красноперов встречался с потенциальными инвесторами.

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ФСК Мариуполь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Кудровка Ингулец
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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