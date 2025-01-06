Мариуполь понес первые кадровые потери
Азовцы продолжают поиск инвестора
Как стало известно Sport.ua наиболее проблемная команда Первой лиги – «Мариуполь» еще в поисках инвестора, который помог бы удержаться на плаву.
По имеющимся данным некоторые из «горожан» уже начали самостоятельно поиск клубов для продолжения карьеры: Александр Жовтенко находится на просмотре в элитном «Ингульце», а к Ивану Мельниченко проявляет интерес перволиговая «Кудровка», которая не скрывает своего желания повыситься в классе.
Все же, подавляющее большинство игроков «Мариуполя» надеется, что «горожане» не сойдут с дистанции и сохранят «прописку» в Первой лиге.
Пока футболисты «Мариуполя» занимают десятое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 18 очков.
Ранее сообщалось о том, что Олег Красноперов встречался с потенциальными инвесторами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» выделил Мухаммеда Али
Руслан Нещерет может стать игроком лондонского «Арсенала»