Алексей СЫЧ: «Во Второй лиге рубятся, а в УПЛ ножки убирают»

Защитник львовского «Руха» Алексей Сыч рассказал о выступления во Второй лиге, когда играл за «Карпаты Галич» и сравнил эти матчи с УПЛ:

«Полгода играл за «Карпаты Галич», это был прекрасный опыт. Играл с мужиками во Второй лиге, набрался необходимого опыта. Там все рубятся на поле, а в УПЛ ножки сразу забирают.

Там отдают все силы на поле, ребята играют от зарплаты до зарплаты и знают, что им нужно кормить свои семьи. Поэтому опыт был прекрасный», – поделился мнением Сыч.

В этом сезоне Алексей Сыч провел 16 матчей в чемпионате за «Рух», в которых отдал четыре результативные передачи. Ранее защитник вспомнил, как играл под руководством Руслана Ротаня.