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  4. Алексей СЫЧ: «Во Второй лиге рубятся, а в УПЛ ножки убирают»
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 12:41 |
580
1

Алексей СЫЧ: «Во Второй лиге рубятся, а в УПЛ ножки убирают»

Защитник львовского «Руха» рассказал о выступлениях за «Карпаты Галич»

16 января 2025, 12:41 |
580
1
Алексей СЫЧ: «Во Второй лиге рубятся, а в УПЛ ножки убирают»
УАФ. Алексей Сыч

Защитник львовского «Руха» Алексей Сыч рассказал о выступления во Второй лиге, когда играл за «Карпаты Галич» и сравнил эти матчи с УПЛ:

«Полгода играл за «Карпаты Галич», это был прекрасный опыт. Играл с мужиками во Второй лиге, набрался необходимого опыта. Там все рубятся на поле, а в УПЛ ножки сразу забирают.

Там отдают все силы на поле, ребята играют от зарплаты до зарплаты и знают, что им нужно кормить свои семьи. Поэтому опыт был прекрасный», – поделился мнением Сыч.

В этом сезоне Алексей Сыч провел 16 матчей в чемпионате за «Рух», в которых отдал четыре результативные передачи. Ранее защитник вспомнил, как играл под руководством Руслана Ротаня.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Вторая лига Украины Карпаты Галич
Микола Титюк Источник: Брутальный футбол
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AndiM
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