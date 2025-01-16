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  4. Алексей СЫЧ: «Там такое было, Судакову нормально напихали»
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 10:16 |
890
0

Алексей СЫЧ: «Там такое было, Судакову нормально напихали»

Защитник «Руха» рассказал о работе под руководством Руслана Ротаня

16 января 2025, 10:16 |
890
0
Алексей СЫЧ: «Там такое было, Судакову нормально напихали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Защитник львовского «Руха» Алексей Сыч поделился мнением о работе в национальной сборной Украине U-21 под руководством Руслана Ротаня. Футболист вспомнил одну из ситуаций, которая случилась в отборе на Евро-2023:

«Мы играли дома с Фарерскими островами, тогда Бондаренко и Судаков решили разыграть пенальти и не забили. Там такое было... Ротань нормально напихал им.

Они спокойно это приняли, все понимали ответственность. Если ты так играешь, то должен быть уверен, что на 100% забьешь гол. Поэтому реакция тренера была оправдана. И те эмоции, которые показал Ротань в раздевалке, были оправданы», – вспомнил Сыч.

Ранее Алексей Сыч рассказал о возможном переходе в английский «Престон».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Алексей Сыч Шахтер Донецк Георгий Судаков Артем Бондаренко сборная Украины по футболу U-21 Руслан Ротань
Микола Титюк Источник: Брутальный футбол
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