Алексей СЫЧ: «Там такое было, Судакову нормально напихали»

Защитник львовского «Руха» Алексей Сыч поделился мнением о работе в национальной сборной Украине U-21 под руководством Руслана Ротаня. Футболист вспомнил одну из ситуаций, которая случилась в отборе на Евро-2023:

«Мы играли дома с Фарерскими островами, тогда Бондаренко и Судаков решили разыграть пенальти и не забили. Там такое было... Ротань нормально напихал им.

Они спокойно это приняли, все понимали ответственность. Если ты так играешь, то должен быть уверен, что на 100% забьешь гол. Поэтому реакция тренера была оправдана. И те эмоции, которые показал Ротань в раздевалке, были оправданы», – вспомнил Сыч.

Ранее Алексей Сыч рассказал о возможном переходе в английский «Престон».