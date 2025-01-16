Уедет в Англию? Защитник сборной Украины рассказал о возможном трансфере

Защитник львовского «Руха» и сборной Украины Алексей Сыч поделился мнением о возможном переходе в другой клуб. Ранее СМИ сообщали, что в услугах футболиста заинтересованы киевское «Динамо» и английский «Престон».

«Когда будет официальное предложение, тогда будем садиться и обсуждать. Я ничего не знаю об интересах ко мне со стороны других команд.

Мне жена показывает новости, где меня постоянно куда-то продают. Никакой конкретики нет. О «Престоне» тоже ничего не слышал», – сказал Сыч.

В этом сезоне защитник «Руха» провел 16 матчей в чемпионате, в которых отдал четыре результативные передачи. Ранее Алексей Сыч прокомментировал допинг-скандал партнера по сборной Михаила Мудрика.