Молодой нападающий. Клубы УПЛ нацелились на форварда из Косово
Дрилон Хазролай привлекает внимание клубов Украинской Премер-лиги
Несколько клубов Украинской Премьер-лиги следят за нападающим из чемпионата Косово, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, им является 20-летний страйкер «Малишево» Дрилон Хазролай.
В текущем сезоне Дрилон провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 6 голами и отдал 2 голевых передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ заинтересован в трансфере косовского защитника.
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