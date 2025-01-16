Молодой нападающий. Клубы УПЛ нацелились на форварда из Косово

Несколько клубов Украинской Премьер-лиги следят за нападающим из чемпионата Косово, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, им является 20-летний страйкер «Малишево» Дрилон Хазролай.

В текущем сезоне Дрилон провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 6 голами и отдал 2 голевых передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ заинтересован в трансфере косовского защитника.