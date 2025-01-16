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  4. Молодой нападающий. Клубы УПЛ нацелились на форварда из Косово
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 11:52 | Обновлено 16 января 2025, 11:59
306
1

Молодой нападающий. Клубы УПЛ нацелились на форварда из Косово

Дрилон Хазролай привлекает внимание клубов Украинской Премер-лиги

16 января 2025, 11:52 | Обновлено 16 января 2025, 11:59
306
1
Молодой нападающий. Клубы УПЛ нацелились на форварда из Косово
Telegrafi. Дрилон Хазролай

Несколько клубов Украинской Премьер-лиги следят за нападающим из чемпионата Косово, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, им является 20-летний страйкер «Малишево» Дрилон Хазролай.

В текущем сезоне Дрилон провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 6 голами и отдал 2 голевых передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ заинтересован в трансфере косовского защитника.

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Gargantua81
вместо Косово и Албания теперь лучше всегда так писать "из Европы"
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