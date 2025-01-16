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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 09:12 | Обновлено 16 января 2025, 09:16
311
1

Источник: черкасский ЛНЗ заинтересован в переходе косовского центрбека

Леард Садриу выступает за клуб «Мура» в чемпионате Словении

16 января 2025, 09:12 | Обновлено 16 января 2025, 09:16
311
1
Источник: черкасский ЛНЗ заинтересован в переходе косовского центрбека
ФК Мура. Леард Садриу

Центральный защитник словенской «Муры» Леард Садриу привлек внимание черкасского клуба ЛНЗ, сообщает Бей-Беги.

Черкасский клуб стремится к укреплению обороны, и 23-летний игрок сборной Косова рассматривается как один из потенциальных кандидатов.

Садриу также способен играть на позиции левого защитника, являющегося проблемной зоной для ЛНЗ.

Леард в текущем сезоне провел за «Муру» 16 матчей и забил 1 гол. Он также сыграл один поединок за сборную Косова.

Трансферная стоимость косовского защитника оценивается в 350 тысяч евро, по данным веб-портала Transfermarkt.

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Николай Степанов Источник: Бей-беги
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Gargantua81
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