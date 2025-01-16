Источник: черкасский ЛНЗ заинтересован в переходе косовского центрбека

Центральный защитник словенской «Муры» Леард Садриу привлек внимание черкасского клуба ЛНЗ, сообщает Бей-Беги.

Черкасский клуб стремится к укреплению обороны, и 23-летний игрок сборной Косова рассматривается как один из потенциальных кандидатов.

Садриу также способен играть на позиции левого защитника, являющегося проблемной зоной для ЛНЗ.

Леард в текущем сезоне провел за «Муру» 16 матчей и забил 1 гол. Он также сыграл один поединок за сборную Косова.

Трансферная стоимость косовского защитника оценивается в 350 тысяч евро, по данным веб-портала Transfermarkt.