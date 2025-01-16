Источник: черкасский ЛНЗ заинтересован в переходе косовского центрбека
Леард Садриу выступает за клуб «Мура» в чемпионате Словении
Центральный защитник словенской «Муры» Леард Садриу привлек внимание черкасского клуба ЛНЗ, сообщает Бей-Беги.
Черкасский клуб стремится к укреплению обороны, и 23-летний игрок сборной Косова рассматривается как один из потенциальных кандидатов.
Садриу также способен играть на позиции левого защитника, являющегося проблемной зоной для ЛНЗ.
Леард в текущем сезоне провел за «Муру» 16 матчей и забил 1 гол. Он также сыграл один поединок за сборную Косова.
Трансферная стоимость косовского защитника оценивается в 350 тысяч евро, по данным веб-портала Transfermarkt.
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