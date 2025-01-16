«Футболисты раньше пили, но играли». Жена Конопли ответила Алиеву

Анастасия Конопля – жена защитника донецкого «Шахтера» Ефима Конопли – поделилась мнением о словах бывшего футболиста Александра Алиева, а также рассказала о своем отношении к алкоголю:

– Александр Алиев когда-то говорил: «Футболисты раньше пили, но играли. Сейчас не пьют – и не играют». Есть ли в вашем доме алкоголь?

– Очень странное сравнение, по-моему. Однако ни я, ни муж не пьем алкоголь. Для меня это какие-то несовместимые вещи со спортом. Но это только наше мнение, – сказала Анастасия.

Ранее сообщалось, что Анастасия Конопля опубликовала в социальных сетях серию фотографий с моря.