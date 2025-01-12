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  4. ФОТО. Жена игрока сборной Украины соблазняет откровенным купальником у моря
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 12:29 |
1192
3

ФОТО. Жена игрока сборной Украины соблазняет откровенным купальником у моря

Избранница Ефима Конопли имеет невероятную фигуру

12 января 2025, 12:29 |
1192
3
ФОТО. Жена игрока сборной Украины соблазняет откровенным купальником у моря
Instagram. Анастасия Конопля

Анастасия Конопля, жена правого защитника донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Ефима Конопли, поделилась серией горячих снимков в своем профиле в Instagram.

Красотка опубликовала фото, на которых позирует в откровенном купальнике у моря.

«Девушка-конфетка», – подписала публикацию Анастасия.

Напомним, до отношений с Ефимом Коноплей Анастасия встречалась с защитником киевского «Динамо» Денисом Поповым. Ранее она рассказала, что стало причиной их разрыва.

ФОТО. Женщина игрока сборной Украины соблазняет откровенным купальником у моря

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Ефим Конопля Анастасия Гладун Шахтер Донецк фото lifestyle
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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ТвояМамка
Эти силиконовые мочалки иного и не умеют 
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+1
Serhii P.
футбольна шльондра з силіконовими цицьками, яка знайшла собі Коноплю, після того, як її послав Денис Попов.
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+1
Spaceman
Жахіття, а купальнік - страхіття..
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0
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