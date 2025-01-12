ФОТО. Жена игрока сборной Украины соблазняет откровенным купальником у моря
Избранница Ефима Конопли имеет невероятную фигуру
Анастасия Конопля, жена правого защитника донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Ефима Конопли, поделилась серией горячих снимков в своем профиле в Instagram.
Красотка опубликовала фото, на которых позирует в откровенном купальнике у моря.
«Девушка-конфетка», – подписала публикацию Анастасия.
Напомним, до отношений с Ефимом Коноплей Анастасия встречалась с защитником киевского «Динамо» Денисом Поповым. Ранее она рассказала, что стало причиной их разрыва.
ФОТО. Женщина игрока сборной Украины соблазняет откровенным купальником у моря
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