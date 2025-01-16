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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 10:53 | Обновлено 16 января 2025, 11:16
745
0

ФОТО. Тренер ЛНЗ поехал на стажировку в Манчестер Сити

Евгений Коростен находится в Англии

16 января 2025, 10:53 | Обновлено 16 января 2025, 11:16
745
0
ФОТО. Тренер ЛНЗ поехал на стажировку в Манчестер Сити
ЛНЗ. Евгений Коростен

Украинский специалист Евгений Коростен, работающий в академии черкасского ЛНЗ, поехал на стажировку в «Манчестер Сити». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«В рамках программы стажировки Евгений уже несколько дней проходит теоретическое и практическое обучение на базе «Манчестер Сити», где тренируется первая команда», – говорится в сообщении.

Первая команда черкасского ЛНЗ сейчас находится на учебно-тренировочном собрании в Испании, где готовится ко второй части сезона. Ранее стало известно, что «фиолетовые» проведут контрольную игру с клубом MLS.

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук определился с тренерским штабом, работающим в первой команде.

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ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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