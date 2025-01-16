ФОТО. Тренер ЛНЗ поехал на стажировку в Манчестер Сити

Украинский специалист Евгений Коростен, работающий в академии черкасского ЛНЗ, поехал на стажировку в «Манчестер Сити». Об этом пишет клубная пресс-служба.

«В рамках программы стажировки Евгений уже несколько дней проходит теоретическое и практическое обучение на базе «Манчестер Сити», где тренируется первая команда», – говорится в сообщении.

Первая команда черкасского ЛНЗ сейчас находится на учебно-тренировочном собрании в Испании, где готовится ко второй части сезона. Ранее стало известно, что «фиолетовые» проведут контрольную игру с клубом MLS.

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук определился с тренерским штабом, работающим в первой команде.