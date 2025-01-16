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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 08:47 | Обновлено 16 января 2025, 08:56
177
0

Футбольные звезды Украины 2024. Названы 11 лучших игроков УПЛ по амплуа

Награды звездам украинского футбола от УАФ и ВАПФ будут вручены позже

16 января 2025, 08:47 | Обновлено 16 января 2025, 08:56
177
0
Футбольные звезды Украины 2024. Названы 11 лучших игроков УПЛ по амплуа
УАФ. Игорь Гатауллин и Андрей Шевченко

В 2016 году была начата ежегодная церемония «Футбольные звезды Украины», которая является одним из важнейших торжественных мероприятий в отечественном футболе. Она проводится по инициативе Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов (ВАФП) совместно с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) по аналогии с FIFPRO и FIFA World XI. Лучшие 11 – это уникальный формат, поскольку победителей выбирают исключительно футболисты-профессионалы всех лиг.

Анкетирование проводится индивидуально, ведь представители ВАФП ежегодно в течение сентября-ноября лично посещают все профессиональные команды. Соответственно, кроме собственно голосования, игроки получают информацию об образовательных, социальных, волонтерских и других международных проектах ВАФП, консультации и помощь по образовательным и карьерным вопросам, им разъясняются правовые аспекты соблюдения трудовых прав и выполнения контрактных обязательств во время военного состояния.

Что касается проекта Лучшие 11, то эти награды имеют особое значение, ведь они свидетельствуют о признании среди коллег – людей, которые лучше всех понимают сложность и важность игры на поле. В рамках определения символических сборных года среди мужчин и женщин в каждой категории выбираются лучшие 11 игроков (вратарь, четыре защитника, три полузащитника и три нападающих), которые олицетворяют высокий уровень мастерства и достижений в течение года.

Отсутствие влияния внешних факторов или жюри делает результаты объективными и ценными в футбольной среде. Проект также направлен на поддержку и популяризацию женского футбола. Отдельное определение символической женской сборной года стимулирует развитие этого направления и привлекает внимание к его достижениям.

Президент Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов Игорь Гатауллин отметил: «Совместный проект Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов и Украинской ассоциации футбола стал символом единства футбольного сообщества Украины, сплачивая его в праздновании успехов и стремлении к новым вершинам. Несмотря на вызовы, связанные с войной, мы продолжаем поддерживать дух украинского футбола, демонстрируя его стойкость и готовность к возрождению.

Кроме того, мы продолжаем развивать и углублять сотрудничество между нашими организациями. В мае 2024 года было заключено новое стратегическое и основополагающее соглашение о сотрудничестве, по аналогии с соглашением между FIFA и FIFPRO. Ее целью является содействие улучшению условий труда, защите прав и интересов профессиональных футболистов в Украине. Также нами совместно разработано и в ближайшее время будет подписано фундаментальное отраслевое соглашение в сфере футбола Украины на срок до 2029 года: кроме ВАФП и Всеукраинского профсоюза «Футбол Украины», его сторонами являются УАФ, Украинская Премьер-лига и Профессиональная футбольная лига, впоследствии к нему присоединится также ассоциация футзала.

Поэтому «Футбольные звезды Украины» и проект Лучшие 11, когда сами футболисты определяют лучших среди своих коллег, выступающих в Украине – это не только признание лучших достижений, но и мотивация для молодых игроков, мечтающих оказаться среди избранных. Этим подтверждается, что успех в футболе – результат тяжелого труда, командного духа и искренней любви к игре».

Награды лучшим футболистам и футболисткам будут вручены позже, учитывая график подготовки команд к весенней части соревнований. Для награждения победителей специально разрабатываются индивидуальные ценные дизайнерские награды.

Мужская сборная Лучшие 11: Георгий Бущан («Динамо») – Николай Матвиенко («Шахтер»), Тарас Михавко, Денис Попов, Владислав Дубинчак (все – «Динамо») – Георгий Судаков («Шахтер»), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – «Динамо») – Владислав Ванат («Динамо»), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба – «Полесье»).

Женская сборная Лучшие 11: Дарья Келюшик («Колос») – Ольга Басанская («Металлист 1925»), Екатерина Корсун, Яна Котик (обе – «Ворскла»), Кристине Алексанян («Металлист 1925») – Дарья Апанащенко, Тамила Химич (обе – «Металлист 1925»), Вероника Андрухив («Колос») – Роксолана Кравчук, Яна Калинина (обе – «Ворскла»), Елизавета Молодюк («Металлист 1925).

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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