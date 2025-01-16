«Нельзя отпускать форвардов». Раньери – о следующем матче Ромы

17 января состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Дженоа».

Главный тренер римского клуба Клаудио Раньери рассказал о подготовке к предстоящему матчу:

«Мы пытаемся играть с тремя полузащитниками, так мы становимся более прагматичными. Я всегда прошу защитников быть осторожными, нельзя отпускать форвардов соперника и давать им свободу действий.

«Дженоа» пребывает в отличной форме, они решительны и очень быстро закрывают пространство. Мы должны использовать тактический интеллект, чтобы стать сильнее», – поделился мнение Раньери.

Ранее наставник «Ромы» сообщил, что не собирается отпускать из команды Матиаса Суле.