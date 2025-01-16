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  4. «Нельзя отпускать форвардов». Раньери – о следующем матче Ромы
Италия
16 января 2025, 10:31 |
98
0

«Нельзя отпускать форвардов». Раньери – о следующем матче Ромы

Наставник римского клуба прокомментировал предстоящий матч Серии А

16 января 2025, 10:31 |
98
0
«Нельзя отпускать форвардов». Раньери – о следующем матче Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

17 января состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Дженоа».

Главный тренер римского клуба Клаудио Раньери рассказал о подготовке к предстоящему матчу:

«Мы пытаемся играть с тремя полузащитниками, так мы становимся более прагматичными. Я всегда прошу защитников быть осторожными, нельзя отпускать форвардов соперника и давать им свободу действий.

«Дженоа» пребывает в отличной форме, они решительны и очень быстро закрывают пространство. Мы должны использовать тактический интеллект, чтобы стать сильнее», – поделился мнение Раньери.

Ранее наставник «Ромы» сообщил, что не собирается отпускать из команды Матиаса Суле.

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Микола Титюк Источник: Voce Giallorossa
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