«Нельзя отпускать форвардов». Раньери – о следующем матче Ромы
Наставник римского клуба прокомментировал предстоящий матч Серии А
17 января состоится матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Дженоа».
Главный тренер римского клуба Клаудио Раньери рассказал о подготовке к предстоящему матчу:
«Мы пытаемся играть с тремя полузащитниками, так мы становимся более прагматичными. Я всегда прошу защитников быть осторожными, нельзя отпускать форвардов соперника и давать им свободу действий.
«Дженоа» пребывает в отличной форме, они решительны и очень быстро закрывают пространство. Мы должны использовать тактический интеллект, чтобы стать сильнее», – поделился мнение Раньери.
Ранее наставник «Ромы» сообщил, что не собирается отпускать из команды Матиаса Суле.
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