Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Где-то 85%». Игрок Динамо оценил готовность клуба к матчу Лиги Европы
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 11:37 |
262
0

«Где-то 85%». Игрок Динамо оценил готовность клуба к матчу Лиги Европы

Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от зимних сборов

16 января 2025, 11:37 |
262
0
«Где-то 85%». Игрок Динамо оценил готовность клуба к матчу Лиги Европы
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от зимних сборов:

«Отличное настроение. Хорошие условия, хорошее поле, поэтому с настроением готовимся на каждую игру, на каждую тренировку, а игра 21 числа покажет, как мы готовы.

Считаю, что есть отличие от предыдущих сборов. Уверенность в себе, в своих силах. Когда первый раз приезжал на сборы с командой, конечно было волнение, мандраж какой-то, но постепенно, с каждым разом ты чувствовал уверенность и чувствовал комфортно себя. Разница ощутима.

Для нас главное через товарищеские игры подготовились к игре с «Галатасараем», поэтому сегодня должны под нагрузкой подойти к игре. Это подготовка. К «Галатарасаю» готовы где-то на 85%, потому что неделя на подготовку и, думаю, подойдем в хорошем настроении и подготовке».

По теме:
Заря отправилась на сборы в Турцию. Известно, с кем планируют играть
Клуб УПЛ выставил на трансфер 25-летнего воспитанника Динамо
А забей и Ярмоленко... Динамо в Турции спокойно обыграло Марибор
Константин Вивчаренко Динамо Киев Галатасарай Лига Европы учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Галатасарай - Динамо
Дмитро Вус Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Марибор. Видео голов и обзор (обновляется)
Футбол | 16 января 2025, 10:52 0
Динамо Киев – Марибор. Видео голов и обзор (обновляется)
Динамо Киев – Марибор. Видео голов и обзор (обновляется)

16 января проходит товарищеский матч

Легенда украинского тенниса! Свитолина выиграла 100-й матч на Grand Slam
Теннис | 16 января 2025, 10:40 4
Легенда украинского тенниса! Свитолина выиграла 100-й матч на Grand Slam
Легенда украинского тенниса! Свитолина выиграла 100-й матч на Grand Slam

16 января украинка переиграла Кэролайн Доулхайд во 2-м раунде Australian Open

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Бокс | 16.01.2025, 09:08
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Тренер Украины U-20: «Сыграли так, как Бразилия в футболе. Не ожидали»
Хоккей | 15.01.2025, 16:10
Тренер Украины U-20: «Сыграли так, как Бразилия в футболе. Не ожидали»
Тренер Украины U-20: «Сыграли так, как Бразилия в футболе. Не ожидали»
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Хоккей | 15.01.2025, 12:30
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
15.01.2025, 08:26 7
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
14.01.2025, 18:29 29
Хоккей
Вместо тер Штегена. В Барселоне нацелились на трансфер нового вратаря
Вместо тер Штегена. В Барселоне нацелились на трансфер нового вратаря
15.01.2025, 10:14
Футбол
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
Футбол или титул принца? Почему судачат о завершении карьеры звезды Барсы
14.01.2025, 16:27 5
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
14.01.2025, 10:48
Бокс
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
14.01.2025, 08:19 14
Футбол
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
Даниель ДЮБУА: «На его месте я бы купил остров и ушел на пенсию»
14.01.2025, 12:10 3
Бокс
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
14.01.2025, 15:16 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем