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  4. ПИХАЛЕНОК: «В Лиге Европы у Динамо игра не пошла. И не можем выбраться»
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 08:21 | Обновлено 16 января 2025, 08:24
141
0

ПИХАЛЕНОК: «В Лиге Европы у Динамо игра не пошла. И не можем выбраться»

Киевская команда, не набрав ни одного очка в ЛЕ, сыграет с «Галатасараем»

16 января 2025, 08:21 | Обновлено 16 января 2025, 08:24
141
0
ПИХАЛЕНОК: «В Лиге Европы у Динамо игра не пошла. И не можем выбраться»
ФК Динамо. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал выступления команды в Лиге Европы и поделился ожиданиями от матча 7-го тура с «Галатасараем», который состоится 21 января в Стамбуле.

«Мы очень хорошо играли в квалификации Лиги чемпионов, но в Лиге Европы у нас вообще не пошло. Конечно, можно говорить о переездах и других трудностях, но по факту мы попали в какую-то рутину и не смогли из нее выбраться.

Сейчас будет матч с Галатасараем, и нужно показать, как сказал президент клуба, что Динамо еще живет. Это важно как для нас, так и наших болельщиков.

Галатасарай будет иметь преимущество, ведь турецкая команда находится в игровом тонусе благодаря матчам в чемпионате. Официальные матчи и контрольные встречи – это разные вещи. Но я считаю, что у нас сейчас хорошие тренировочные нагрузки. Мы серьезно готовимся и сделаем все, чтобы получить положительный результат в этой игре».

«Динамо» пока не набрало ни одного очка в Лиге Европы и занимает последнее 36 место в группе. 21 января киевская команда встретится с турецким «Галатасараем».

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Александр Пихаленок Динамо Киев чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Галатасарай Лига Европы Галатасарай - Динамо
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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