ПИХАЛЕНОК: «В Лиге Европы у Динамо игра не пошла. И не можем выбраться»
Киевская команда, не набрав ни одного очка в ЛЕ, сыграет с «Галатасараем»
Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал выступления команды в Лиге Европы и поделился ожиданиями от матча 7-го тура с «Галатасараем», который состоится 21 января в Стамбуле.
«Мы очень хорошо играли в квалификации Лиги чемпионов, но в Лиге Европы у нас вообще не пошло. Конечно, можно говорить о переездах и других трудностях, но по факту мы попали в какую-то рутину и не смогли из нее выбраться.
Сейчас будет матч с Галатасараем, и нужно показать, как сказал президент клуба, что Динамо еще живет. Это важно как для нас, так и наших болельщиков.
Галатасарай будет иметь преимущество, ведь турецкая команда находится в игровом тонусе благодаря матчам в чемпионате. Официальные матчи и контрольные встречи – это разные вещи. Но я считаю, что у нас сейчас хорошие тренировочные нагрузки. Мы серьезно готовимся и сделаем все, чтобы получить положительный результат в этой игре».
«Динамо» пока не набрало ни одного очка в Лиге Европы и занимает последнее 36 место в группе. 21 января киевская команда встретится с турецким «Галатасараем».
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