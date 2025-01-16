ПИХАЛЕНОК: «В Лиге Европы у Динамо игра не пошла. И не можем выбраться»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал выступления команды в Лиге Европы и поделился ожиданиями от матча 7-го тура с «Галатасараем», который состоится 21 января в Стамбуле.

«Мы очень хорошо играли в квалификации Лиги чемпионов, но в Лиге Европы у нас вообще не пошло. Конечно, можно говорить о переездах и других трудностях, но по факту мы попали в какую-то рутину и не смогли из нее выбраться.

Сейчас будет матч с Галатасараем, и нужно показать, как сказал президент клуба, что Динамо еще живет. Это важно как для нас, так и наших болельщиков.

Галатасарай будет иметь преимущество, ведь турецкая команда находится в игровом тонусе благодаря матчам в чемпионате. Официальные матчи и контрольные встречи – это разные вещи. Но я считаю, что у нас сейчас хорошие тренировочные нагрузки. Мы серьезно готовимся и сделаем все, чтобы получить положительный результат в этой игре».

«Динамо» пока не набрало ни одного очка в Лиге Европы и занимает последнее 36 место в группе. 21 января киевская команда встретится с турецким «Галатасараем».