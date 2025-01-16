Украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла 20-ю победу на турнирах серии Grand Slam.

16 января украинка разгромила Данку Ковинич во 2-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Ястремская стала шестой представительницей Украины, которой удалось одержать минимум 20 викторий на мейджорах.

Лидером является Элина Свитолина – 99 побед. У первой ракетки Украины Марты Костюк 27 побед.

Ровно половину своих побед Ястремская собрала на кортах Мельбурна. Она стала третьей украинкой, выигравшей 10 матчей в основной сетке Australian Open после Элины Свитолиной (26) и Марты Костюк (12).