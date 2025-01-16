Ястремская добыла 20-ю победу на турнирах серии Grand Slam
15 января Даяна разгромила Данку Ковинич во 2-м раунде Australian Open 2025
Украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла 20-ю победу на турнирах серии Grand Slam.
16 января украинка разгромила Данку Ковинич во 2-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.
Ястремская стала шестой представительницей Украины, которой удалось одержать минимум 20 викторий на мейджорах.
Лидером является Элина Свитолина – 99 побед. У первой ракетки Украины Марты Костюк 27 побед.
Ровно половину своих побед Ястремская собрала на кортах Мельбурна. Она стала третьей украинкой, выигравшей 10 матчей в основной сетке Australian Open после Элины Свитолиной (26) и Марты Костюк (12).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гарри Симеу отреагировал на трансферные слухи в отношении украинца
Легендарный боксер рассказал, как бы прошел его гипотетический бой с Александром