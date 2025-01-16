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  4. Ястремская добыла 20-ю победу на турнирах серии Grand Slam
Australian Open
16 января 2025, 09:49 |
409
1

Ястремская добыла 20-ю победу на турнирах серии Grand Slam

15 января Даяна разгромила Данку Ковинич во 2-м раунде Australian Open 2025

16 января 2025, 09:49 |
409
1
Ястремская добыла 20-ю победу на турнирах серии Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская добыла 20-ю победу на турнирах серии Grand Slam.

16 января украинка разгромила Данку Ковинич во 2-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Ястремская стала шестой представительницей Украины, которой удалось одержать минимум 20 викторий на мейджорах.

Лидером является Элина Свитолина – 99 побед. У первой ракетки Украины Марты Костюк 27 побед.

Ровно половину своих побед Ястремская собрала на кортах Мельбурна. Она стала третьей украинкой, выигравшей 10 матчей в основной сетке Australian Open после Элины Свитолиной (26) и Марты Костюк (12).

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Даяна Ястремская Australian Open 2025 Марта Костюк Элина Свитолина
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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Комментарии 1
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Ivan456
Цікаво було б побачити повний рейтинг українок за кількістю перемог на основних стадіях мейджів. 
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