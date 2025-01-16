Ярмоленко – с капитанской повязкой. Состав Динамо на матч с Марибором

Киевское «Динамо» проведет контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Подопечные Александра Шовковского сыграют против словенского клуба «Марибор».

Товарищеский матч запланирован на 16 января в 10:00. Спарринг состоится в городе Белек (Турция).

Наставник киевского клуба определился со стартовым составом – Андрей Ярмоленко выйдет на поле с капитанской повязкой.

Динамо Киев: Моргун, Дячук, Окон, Ярмоленко (к), Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро, Дубинчак, Брагару, Пихаленок.