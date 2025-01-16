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  4. Ярмоленко – с капитанской повязкой. Состав Динамо на матч с Марибором
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 09:25 | Обновлено 16 января 2025, 09:30
826
0

Ярмоленко – с капитанской повязкой. Состав Динамо на матч с Марибором

Спарринг киевского клуба состоится 16 января в 10:00

16 января 2025, 09:25 | Обновлено 16 января 2025, 09:30
826
0
Ярмоленко – с капитанской повязкой. Состав Динамо на матч с Марибором
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» проведет контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Подопечные Александра Шовковского сыграют против словенского клуба «Марибор».

Товарищеский матч запланирован на 16 января в 10:00. Спарринг состоится в городе Белек (Турция).

Наставник киевского клуба определился со стартовым составом – Андрей Ярмоленко выйдет на поле с капитанской повязкой.

Динамо Киев: Моргун, Дячук, Окон, Ярмоленко (к), Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро, Дубинчак, Брагару, Пихаленок.

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Динамо Киев Марибор Динамо - Марибор учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ стартовые составы Андрей Ярмоленко Александр Шовковский
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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