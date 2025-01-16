Украина. Премьер лига16 января 2025, 09:25 | Обновлено 16 января 2025, 09:30
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Ярмоленко – с капитанской повязкой. Состав Динамо на матч с Марибором
Спарринг киевского клуба состоится 16 января в 10:00
16 января 2025, 09:25 | Обновлено 16 января 2025, 09:30
826
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Киевское «Динамо» проведет контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Подопечные Александра Шовковского сыграют против словенского клуба «Марибор».
Товарищеский матч запланирован на 16 января в 10:00. Спарринг состоится в городе Белек (Турция).
Наставник киевского клуба определился со стартовым составом – Андрей Ярмоленко выйдет на поле с капитанской повязкой.
Динамо Киев: Моргун, Дячук, Окон, Ярмоленко (к), Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро, Дубинчак, Брагару, Пихаленок.
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