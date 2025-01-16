Экс-игрок УПЛ: «Смотрите место Динамо с Блохиным. А Ребров выиграл золото»

Бывший игрок киевского «Динамо» и других клубов УПЛ Андрей Богданов рассказал о совместной работе с Олегом Блохиным, который в 2012–14 годах возглавлял столичную команду:

– Как у вас сложились отношения с Блохиным?

– Отвечу одним словом: «Никак». Я ничего не хочу говорить. Мы можем посмотреть места «Динамо» в УПЛ с Блохиным – впервые в истории третье место и впервые в истории четвертое место. После Блохина пришел Сергей Ребров и выиграл золото. О чем говорить? Поэтому закончим на этом, – сказал Богданов.

В этом сезоне Андрей Богданов выступает в Первой лиге за «Мариуполь» – полузащитник провел восемь матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» сыграет два товарищеских матча за день на сборах в Турции.