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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 09:10 |
126
0

Экс-игрок УПЛ: «Смотрите место Динамо с Блохиным. А Ребров выиграл золото»

Андрей Богданов рассказал о работе с именитым украинским тренером

16 января 2025, 09:10 |
126
0
Экс-игрок УПЛ: «Смотрите место Динамо с Блохиным. А Ребров выиграл золото»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

Бывший игрок киевского «Динамо» и других клубов УПЛ Андрей Богданов рассказал о совместной работе с Олегом Блохиным, который в 2012–14 годах возглавлял столичную команду:

– Как у вас сложились отношения с Блохиным?

– Отвечу одним словом: «Никак». Я ничего не хочу говорить. Мы можем посмотреть места «Динамо» в УПЛ с Блохиным – впервые в истории третье место и впервые в истории четвертое место. После Блохина пришел Сергей Ребров и выиграл золото. О чем говорить? Поэтому закончим на этом, – сказал Богданов.

В этом сезоне Андрей Богданов выступает в Первой лиге за «Мариуполь» – полузащитник провел восемь матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» сыграет два товарищеских матча за день на сборах в Турции.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Динамо Киев Мариуполь Андрей Богданов Олег Блохин Сергей Ребров
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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