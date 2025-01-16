Тренер клуба Первой лиги в пятый раз стал дедушкой
Нынешний наставник «Агробизнеса» может сформировать династию
Бывшего футболиста «Карпат», «Львова», «Шахтера», запорожского «Металлурга», «Таврии», «Волыни» и «Закарпатья», а ныне главного тренера перволигового «Агробизнеса» Александра Чижевского все хорошо знают как основателя одноименного Клуба, в который вошли рекордсмены по количеству матчей в УПЛ (их на его счету 401).
Но кроме футбольных рекордов, Чижевский может похвастаться и рекордом семейным. Он достиг своеобразного пента-трика.
Как стало известно Sport.ua, тренер в пятый раз стал дедушкой – дочь Анна родила внука. Теперь у нынешнего наставника волочисской команды и его жены трое внуков и две внучки.
Ранее сообщалось, что девушка украинского футболиста «Агробизнеса» Дмитрия Касимова поделилась горячими кадрами откровенной фотосессии.
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