Тренер клуба Первой лиги в пятый раз стал дедушкой

Бывшего футболиста «Карпат», «Львова», «Шахтера», запорожского «Металлурга», «Таврии», «Волыни» и «Закарпатья», а ныне главного тренера перволигового «Агробизнеса» Александра Чижевского все хорошо знают как основателя одноименного Клуба, в который вошли рекордсмены по количеству матчей в УПЛ (их на его счету 401).

Но кроме футбольных рекордов, Чижевский может похвастаться и рекордом семейным. Он достиг своеобразного пента-трика.

Как стало известно Sport.ua, тренер в пятый раз стал дедушкой – дочь Анна родила внука. Теперь у нынешнего наставника волочисской команды и его жены трое внуков и две внучки.

Ранее сообщалось, что девушка украинского футболиста «Агробизнеса» Дмитрия Касимова поделилась горячими кадрами откровенной фотосессии.