Алекса, девушка украинского футболиста «Агробизнеса» Дмитрия Касимова, поделилась горячими кадрами откровенной фотосессии.

На одной из фотографий красавица стоит ягодицами к камере и позирует в нижнем белье и шубе, а на другом снимке провокационно поднимает вверх одну ногу, сидя на кресле.

25-летний Дмитрий Касимов в сезоне 2024/25 вместе с «Агробизнесом» серьезно претендует на выход в Украинскую Премьер-лигу. Сам игрок в этой кампании провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

ФОТО. Девушка игрока Агробизнеса соблазняет снимками в провокационных позах