Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка игрока Агробизнеса соблазняет снимками в провокационных позах
Украина. Первая лига
14 января 2025, 13:15 |
2221
8

ФОТО. Девушка игрока Агробизнеса соблазняет снимками в провокационных позах

Дмитрию Касимову повезло с избранницей

14 января 2025, 13:15 |
2221
8
ФОТО. Девушка игрока Агробизнеса соблазняет снимками в провокационных позах
Instagram. Алекса

Алекса, девушка украинского футболиста «Агробизнеса» Дмитрия Касимова, поделилась горячими кадрами откровенной фотосессии.

На одной из фотографий красавица стоит ягодицами к камере и позирует в нижнем белье и шубе, а на другом снимке провокационно поднимает вверх одну ногу, сидя на кресле.

25-летний Дмитрий Касимов в сезоне 2024/25 вместе с «Агробизнесом» серьезно претендует на выход в Украинскую Премьер-лигу. Сам игрок в этой кампании провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

ФОТО. Девушка игрока Агробизнеса соблазняет снимками в провокационных позах

По теме:
ВИДЕО. Отец звезды Барселоны вычудил невероятное после матча. Нужно видеть!
ФОТО. Встреча двух Великих! Буффон и Касильяс снова сыграли в футбол
ФОТО. Беллингем отказался встречаться с поп-звездой. Причина – удивительна
Агробизнес фото lifestyle
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер слабо верит в своих воспитанников. После Фонсеки и Каштру – мрак
Футбол | 14 января 2025, 13:48 6
Шахтер слабо верит в своих воспитанников. После Фонсеки и Каштру – мрак
Шахтер слабо верит в своих воспитанников. После Фонсеки и Каштру – мрак

Потом приходится покупать Фесюна, торговаться по Крупскому и получать отказ от Пихаленка

В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
Футбол | 13 января 2025, 15:24 3
В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны

Руководство клуба разочаровали Орельен Тчуамэни, Лукас Васкес и Винисиус Жуниор

Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Бокс | 13.01.2025, 21:14
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Футбол | 13.01.2025, 19:20
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Бокс | 14.01.2025, 09:32
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
для поддержания имиджа "Агробизнеса" надо фото делать с коровой, козой, с мешком комбикорма
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
bzzzzzz
ну такое... уровень агробизнесса не больше...
Ответить
+5
Перець
шаболда звичайна
Ответить
+4
MaximusOne
Вона з якого фільму ужасів втікала ?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Lulinnha
Все эти неваляшки одинаковые как с конвейера... 
Ответить
+1
Андрій Заліщук
провокаторша шо капец
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
12.01.2025, 22:59 1
Футбол
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
12.01.2025, 12:49 1
Теннис
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
13.01.2025, 08:21 2
Бокс
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
ФОТО. Лицо Куртуа после третьего пропущенного гола от Барселоны
12.01.2025, 22:07 11
Футбол
Источник: Андреевский нарушил договоренности разрыва контракта с Динамо
Источник: Андреевский нарушил договоренности разрыва контракта с Динамо
12.01.2025, 12:01 31
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Украина остается лидером. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Украина остается лидером. Таблица после двух туров
13.01.2025, 05:55
Хоккей
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 41
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
13.01.2025, 07:51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем