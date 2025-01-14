ФОТО. Девушка игрока Агробизнеса соблазняет снимками в провокационных позах
Дмитрию Касимову повезло с избранницей
Алекса, девушка украинского футболиста «Агробизнеса» Дмитрия Касимова, поделилась горячими кадрами откровенной фотосессии.
На одной из фотографий красавица стоит ягодицами к камере и позирует в нижнем белье и шубе, а на другом снимке провокационно поднимает вверх одну ногу, сидя на кресле.
25-летний Дмитрий Касимов в сезоне 2024/25 вместе с «Агробизнесом» серьезно претендует на выход в Украинскую Премьер-лигу. Сам игрок в этой кампании провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
ФОТО. Девушка игрока Агробизнеса соблазняет снимками в провокационных позах
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